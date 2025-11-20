Equipos de seguridad de Kast, Matthei y Kaiser se reúnen en la antesala de la segunda vuelta

En la instancia participaron candidatos electos en las elecciones del domingo pasado, como Rodolfo Carter, el exmilitar Cristián Vial y Enrique Bassaletti.

La campaña para la segunda vuelta presidencial continúa desarrollándose ad portas de la llegada del domingo 14 de diciembre.

Esta jornada, los equipos de seguridad de José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser se reunieron en la sede del comando del abanderado republicano.

En la instancia estuvieron presentes algunos candidatos electos en los comicios del pasado domingo. Entre ellos, Enrique Bassaletti, exjefe metropolitano este de Carabineros elegido en el distrito 8; Cristián Vial, militar (R) que obtuvo un cupo por el Maule en el Senado; y el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, senador electo por La Araucanía.

Por otro lado, el oficialismo no ha confirmado por el momento alguna actividad de la candidata Jeannette Jara, quien continúa el despliegue de su campaña.

El factor Parisi en la segunda vuelta presidencial

Hasta ahora, se ha informado que ambos candidatos se reunirán en los debates de Anatel y de la ARCHI, instancia donde podrán defender sus propuestas y confrontar ideas.

Sin embargo, otra instancia en la que Kast y Jara podrían verse sería en el programa de YouTube “Bad Boys”, liderado por el excandidato Franco Parisi, quien fue la tercera mayoría presidencial con el 19,71% de los votos.

El líder del Partido de la Gente (PDG) invitó a ambos a ser parte de su programa, para que luego los militantes de la colectividad decidan en una consulta digital qué opción tomarán para el balotaje.

En todo caso, Kast dijo el miércoles que cada una de las participaciones serán analizadas en su mérito.