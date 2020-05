La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, exigió mayor fiscalización en su comuna y todas las otras que se encuentran en cuarentena.

En entrevista con Contigo CHV Noticias AM, la jefa comuna dijo que entre 7:00 y 8:00 AM había el mismo flujo de vehículos que cualquier otro día, pese a que a las 22:00 horas del martes entró en vigencia la cuarentena.

“La cuarentena no está funcionando en Chile, entonces no sacamos nada con pelearnos con todas las autoridades. Finalmente si las cuarentenas no tienen las fiscalizaciones necesarias, no van a resultar. La comunidad tiene que hacer una parte, sin duda, pero si no tenemos también el garrote, es decir, las fiscalizaciones fuertes, con sanciones administrativas ejemplificadoras, esto no tiene sentido”, manifestó Rojo.

Además, la alcaldesa criticó que la medida no es oportuna: “la solicitud nosotros la hicimos hace bastante tiempo. Creo que la cuarentena no llegó en el mejor momento porque los contagios y fallecimientos son muy altos”.

Sin embargo, reconoció que hay responsabilidad de parte de la misma población, que sale a la calle sin mascarillas y no se quedan en casa aún cuando pueden hacerlo.

“Se pone cuesta arriba cuando no contamos con el apoyo de los vecinos”, afirmó, e hizo un llamado a los vecinos a respetar las restricciones.