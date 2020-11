La actriz y activista Javiera Parada se convirtió en foco de críticas en Twitter luego que compartiera una publicación sobre el ex ministro del Interior Gonzalo Blumel, en la cual comentó con alegría el regreso del político de Evópoli.

“Me alegro que Gonzalo Blumel vuelva a la actividad pública y más que sea a aportar en la conversación constitucional a través de Hortizontal. Aporta una mirada sobria con perspectiva y experiencia, valorando los acuerdos y el diálogo. Que bueno que esté de vuelta“, escribió

“Parece que Twitter tiene una gran adicción a mi persona, porque realmente yo no me explico el nivel de pasión que provocan ciertas opiniones mías”, comentó la ex militante de Revolución Democrática en Sin Pauta. “Me impresiona que haya tanta gente atenta a lo que digo”.

Sin embargo, los cuestionamientos apuntaban, más allá que el ex secretario de Estado abriera la puerta a postularse para la Convención Constitucional, a su rol como superior de Carabineros de Chile tras las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde octubre de 2019.

Para Parada “hay que separar las diferencias de opinión de ciertas críticas que son en un tono bastante invalidante para la discusión”, apelando a que como “político joven” tenía una serie de ideas y formas, pero que nunca esperó asumir la cartera de Interior.

“Se tuvo que hacer cargo de una institución policial que debería haber sido reformada nada más llegada la democracia, que estamos comenzando una reforma con 30 años de atraso, y eso no es responsabilidad de Gonzalo Blumel. Además de eso, creo que Gonzalo Blumel fue una persona fundamental para que hoy día estemos comenzando el proceso constituyente“, afirmó la actriz.

Además agregó que “le recomendaría a todos fijarse menos lo que pasa en Twitter y más en lo que pasa en la calle“.

“No ha sido un buen gobierno”

Por otro lado, aseguró que lejos de definirse en el espectro de la derecha o izquierda, hoy se plantea desde el progresismo pero con miras a partidos como Evópoli, o específicamente Horizontal, un centro de estudios “de pensamiento liberal y debate independiente”.

Respecto a la administración del presidente Sebastián Piñera, Parada indicó que ha tenido “varios fallos y problemas”, sobre todo con cómo manejaron la crisis desatada en octubre del año pasado.

“Este no ha sido un buen gobierno, que fue bien lamentable todo su actuar durante el estallido social hasta el momento en que se firmó el acuerdo del 15 de noviembre, que fue un momento de alta política, pero creo que efectivamente este gobierno ha llegado tarde a las cosas, le ha faltado capacidad de entender y de escuchar a la ciudadanía“, concluyó.

“No voy a ser constituyente”

Otro de los puntos que la actriz comentó fue la posibilidad de postularse a la Convención Constitucional, cuyos integrantes serán elegidos por votación popular el domingo 11 de abril de 2021.

“No, no voy a ser constituyente“, fueron las palabras de Parada, asegurando que jamás se planteó la idea, y que desde que comenzó a trabajar por una nueva Constitución lo hizo pues “había que cambiar nuestro traje institucional para permitir más participación ciudadana en una serie de decisiones que afectan nuestra vida”.

“Nunca pensé que yo iba a estar ahí, sino que simplemente había que abrir la cancha para que otras voces que no han estado participando de la vida política puedan participar“, agregó.