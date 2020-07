Este martes el gobierno anunció un nuevo paquete de medidas para ayudar a las familias afectadas por la crisis sanitaria y sus coletazos económicos. El plan que apunta a la clase media fue anunciado a horas de la votación del proyecto que busca permitir el retiro de un 10% de los fondos en las AFP.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconoció que existe “una clase media que está viendo afectados sus ingresos y que hasta el día de hoy el Estado no le había tendido una mano“.

“Hemos entregado un plan que es contundente y lo que busca es ir en apoyo de la clase media de nuestro país que típicamente no reciben ayuda del Estado“, agregó el jefe de la cartera de Hacienda.

Por otro lado, y reiterando que es “una mala idea” el retiro parcial de fondos, el secretario de Estado señaló que el llamado del presidente fue a llegar a un acuerdo con la oposición y Chile Vamos “respecto a cómo generar un cambio estructural en el sistema de administración de las pensiones del país”.

Lee también: Celis acusa a Diego Schalper de extorsionar a diputados para que voten en contra del retiro de fondos de AFP

“Esperamos sinceramente que esa mala idea no prospere. Tenemos que proteger y velar por las pensiones de mañana. (…) Es contradictorio el retiro de fondos con al mismo tiempo querer avanzar en una reforma de futuro en pos de mejores pensiones para los chilenos”, aseguró.

El proyecto presentado por el gobierno propone un bono por $500 mil a quienes recibieran entre $500 mil y $1.5 millones de salario y hayan tenido una disminución de al menos un 30% de sus ingresos.

En esa línea, Briones explicó que el proyecto apunta a quienes tenían ingresos formales, de los cuales debe tener registro al menos durante 2019. “En base a eso nosotros podemos determinar el universo de familias que son elegibles para este beneficio“, dijo el ministro.

Director suplente de AFP Capital

Por otro lado, el ministro de Hacienda se refirió a las críticas que han surgido por el cargo como director suplente que ocupó Briones en AFP Capital hace cuatro años atrás. En específico, el ahora ministro asumió el 15 de junio de 2016 y renunció el 17 de agosto del mismo año.

“Esa información es completamente pública, toda vez que está en el registro de la Superintendencia de Pensiones, por ley (…) Comprenderá que un puesto que ocupé por dos meses, en una suplencia hace cuatro años, ¿cómo eso va a importar a algún conflicto de interés?”, contestó el secretario de Estado.

Asimismo, agregó: “El motivo de mi renuncia es que yo me retiraba porque me interesaba participar públicamente del debate de pensiones, y me parecía que siendo director, aunque fuera suplente, generaba un conflicto de interés y quería opinar con total independencia“.

“Nunca he tenido un conflicto de interés en mi vida (…) Esos reclamos me parecen bastante ridículos“, añadió finalmente.

Lee también: Habla su autor: Así era el proyecto de retiro del 10% de AFP presentado por diputados RN en 2002