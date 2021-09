El senador y presidente de la comisión de Constitución, Pedro Araya, anunció que el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales podría ser votado en Sala “la tercera o la última semana de octubre”.

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, el parlamentario independiente comentó que “como es de público conocimiento, la comisión de Constitución está trabajando y esperamos nosotros la próxima semana iniciar la discusión: el día miércoles”.

“Yo creo que por lo menos la comisión de Constitución va a tener este proyecto a lo menos dos o tres semanas, con el objetivo de poder escuchar distintas opiniones, especialmente del Banco Central y de la Comisión para el Mercado Financiero, con el objeto de poder al final del día corregir alguna externalidad negativa que tenga este proyecto”, expresó.

Araya también señaló que “aquí lo que importa es poder generar un proyecto que tenga los votos suficientes y si para eso tenemos que tomarnos una o dos semanas, lo vamos a hacer, porque al final del día, si llevamos un proyecto que no tiene los votos, no tiene ningún sentido la urgencia del Gobierno, salvo que el Gobierno lo que esté buscando con la urgencia es que el proyecto fracase y no exista el cuarto retiro.

Finalmente, el parlamentario estimó que, a su juicio, “probablemente esto (el cuarto retiro) se pueda estar votando la tercera semana de octubre o la última semana de octubre en la Sala del Senado”.

Leer también: Cuarto retiro: Estos son todos los trámites que faltan para que el proyecto pueda convertirse en ley

Senadores de oposición en contra

Para que la reforma constitucional sea aprobada en el Senado, se requieren 26 votos a favor. 24 legisladores son de oposición o independientes.

Sin embargo, un grupo de parlamentarios de Nuevo Pacto Social ya han anticipado que están en desacuerdo con el cuarto retiro: los democratacristianos Carolina Goic y Jorge Pizarro; los socialistas Juan Pablo Letelier y Carlos Montes; y el militante del Partido Por la Democracia (PPD) Ricardo Lagos.

Por su parte, la presidenta del Senado, Ximena Rincón, ha evitado entregar una resolución tajante respecto a su postura.