Encuesta revela que 51% de los trabajadores no recibirá aguinaldo de Navidad y casi un tercio lo reemplazará con gift cards

Un estudio de Trabajando.com expone que más de la mitad de los trabajadores no tendrá aguinaldo este año, mientras una parte de ellos lo reemplazará con gift cards, días libres o actividades. El sondeo también muestra que quienes sí reciben el aporte lo usarán principalmente para deudas y gastos del hogar.

Una encuesta de Trabajando.com aplicada a 1.340 personas mostró que la mitad de los trabajadores no espera obtener aguinaldo de Navidad este año. El sondeo también indicó que un 34% sí lo recibirá y un 15% aún desconoce si su empresa entregará algún tipo de aporte.

La medición apuntó diferencias relevantes según rubro, tamaño de la empresa y región. Aun así, el aguinaldo continúa como uno de los beneficios más valorados por los colaboradores, pese a no estar presente en todas las políticas de reconocimiento.

Rodrigo Gorostiza, gerente de Marketing y Experiencia a Cliente de Trabajando.com, sostuvo que el aporte no solo tiene un efecto económico, sino también simbólico.

“Más allá de la cuantía del aguinaldo, lo que valoran los colaboradores es el reconocimiento y la señal de cercanía e interés de parte del empleador”, indicó. Añadió que algunas empresas optan por alternativas como gift cards, días libres o actividades especiales.

Entre quienes no recibirán aguinaldo, un 29% sí accederá a una gift card o tarjeta de compra. Otro 12% participará en una celebración de fin de año y un 5% dispondrá de un día libre adicional, una opción considerada útil porque Navidad y Año Nuevo caerán jueves.

No obstante, el 51% de los consultados afirmó que su empleador no tiene previsto ningún tipo de reconocimiento ni aporte de fin de año.

Gorostiza destacó que el aguinaldo cumple un rol doble: “Ayuda a aliviar los gastos de diciembre y, por otro, fortalece la motivación y el sentido de pertenencia de los colaboradores, más aún en momentos como el actual donde la economía de los hogares no atraviesa su mejor momento”.

Sobre el uso de este aporte, el estudio mostró que un 33% lo destinará a pagar deudas, un 26% a gastos del hogar y un 41% a celebraciones.