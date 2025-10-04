Encuesta Panel Ciudadano UDD: Jara lidera con 27%, Kast la sigue con 25% y Matthei con 16%

Según el seguimiento del sondeo, Jara viene al alza desde marzo, Kast se mueve en un rango acotado y Matthei retrocede respecto de sus mejores cifras del año.

A 43 días de las elecciones, la carrera presidencial de 2025 sumó una nueva fotografía.

Según los resultados de la primera encuesta de octubre Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, Jeannette Jara aparece al tope de la intención de voto, José Antonio Kast queda a dos puntos y Evelyn Matthei se ubica tercera.

Se trata, en tanto, una medición nacional aplicada en 24 horas, que busca tomar el pulso del escenario con la lista de los nombres más visibles entre los actuales candidatos.

Los números, en detalle

En la intención de voto de primera vuelta, Jeannette Jara lidera con 27%, seguida por José Antonio Kast con 25% y Evelyn Matthei con 16%.

Más atrás se ubican Johannes Kaiser (11%) y Franco Parisi (8%).

Las opciones “No sabe/Otro” marcan 4% y “Nulo/ninguno/no votaría” llega a 5%.

En tanto, el seguimiento 2025 muestra que Jara viene al alza desde marzo (cuando registraba 4%) hasta el 27% actual; Kast se ha mantenido en un rango acotado que desemboca en 25% en esta lectura; y Matthei se estabiliza en torno a 16%.