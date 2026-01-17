Encuesta Panel Ciudadano UDD: El 55% está “de acuerdo” con la absolución de Claudio Crespo

El 55% de los encuestados en la encuesta Panel Ciudadano UDD afirmó estar de acuerdo con la decisión del 4.º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió a Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos. En contraste, el 45% expresó su desacuerdo.

En una nueva edición de la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) se abordó la percepción pública sobre el Caso Gustavo Gatica.

Ante la consulta sobre si habían escuchado o leído acerca del caso y del reciente veredicto judicial que absolvió al excarabinero Claudio Crespo, un 75% de los encuestados respondió que sí tenía conocimiento de los hechos.

Respecto de la pregunta sobre si están de acuerdo o no con la decisión del 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió de forma unánime por el delito de apremios ilegítimos al exteniente coronel de Carabineros acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego al psicólogo durante el denominado estallido social de 2019, un 55% manifestó estar de acuerdo con el fallo, mientras que un 45% expresó su desacuerdo.

En cuanto a la posibilidad de llevar el caso a tribunales internacionales con el objetivo de intentar anular la resolución judicial, las opiniones se encuentran divididas: un 45% se mostró a favor de esta opción, mientras que otro 45% se manifestó en contra.

Metodología:

Encuesta enviada a un panel nacional conformado por 1.200 personas, de las cuales se obtuvieron 1.022 casos efectivos, con una tasa de respuesta del 85% y un margen de error del 3%.

El estudio fue realizado entre las 15:00 horas del miércoles 14 y las 13:00 horas del jueves 15 de enero de 2026.