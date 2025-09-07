Encuesta Criteria: Jara lidera las preferencias, Kast en segundo lugar y Matthei tercera

La candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, lidera la carrera presidencial según la última Encuesta Criteria. Sin embargo, el escenario cambia en una eventual segunda vuelta, donde la exministra perdería frente al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y también ante la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Cada vez falta menos para las elecciones presidenciales y se acerca también el inicio oficial de la propaganda electoral, programada para el miércoles 17 de septiembre. A partir de esa fecha, los candidatos podrán desplegar sus ideas y propuestas directamente a la ciudadanía. Pero, ¿cómo se están perfilando en las encuestas antes de que comience este periodo clave?

De acuerdo con los resultados de la última encuesta Criteria, en la pregunta espontánea sobre quién les gustaría a los consultados que fuera el próximo presidente o presidenta, la candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, registra un alza de tres puntos y alcanza un 30% de las preferencias, ubicándose en el primer lugar.

En segundo lugar se mantiene el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 28%, sin variaciones respecto a la medición anterior. Más atrás aparece la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con un 16%, completando el podio de las principales preferencias.

Si la elección presidencial se realizara este domingo, las preferencias se distribuyen de la siguiente manera, según la encuesta Criteria:

Jeannette Jara: 29%

José Antonio Kast: 27%

Evelyn Matthei: 17%

Johannes Kaiser: 9%

Franco Parisi: 7%

Harold Mayne-Nicholls: 2%

Marco Enríquez-Ominami: 1%

Eduardo Artés: 0%

Escenarios de segunda vuelta

Kast se impondría con un 45% (−2) frente al 36% (+3) de Jara. Un 19% votaría nulo o blanco.

Matthei lograría un 42% (+2), mientras que Jara alcanzaría un 33% (+2). En este escenario, un 25% marcaría nulo o blanco.

Imagen de los candidatos presidenciales

¿Cuál es tu opinión respecto de los siguientes personajes políticos? (Muy mala; mala; regular; buena; muy buena).

Metodología