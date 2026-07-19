Encuesta Criteria: Aprobación al presidente Kast sube cinco puntos y alcanza un 37%

La aprobación del presidente José Antonio Kast se encuentra en un 37%, aumentando 5 puntos con respecto a la medición anterior, según consigna la Encuesta Criteria correspondiente a la segunda semana de julio. “Es la primera vez en cinco semanas que esta cifra muestra un incremento”.

Por otra parte, la mitad de los encuestados desaprueba al presidente Kast; cifra que estaba en alza durante las últimas semanas, cae 3 puntos y alcanza un 52%.

Aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional

La encuesta revela que el 35% de las personas aprueban la megarreforma; por el contrario, la desaprobación al proyecto alcanzó un 34%, valor que ha aumentado por segunda semana consecutiva.

En esa misma línea, destacan que “por primera vez desde el inicio de las mediciones, la percepción de efectos negativos supera a la de efectos positivos”, ya que un 35% cree que la megarreforma traerá efectos positivos, mientras que un 36% piensa que serán negativos.

Si el proyecto se aprueba, la percepción respecto al rumbo económico muestra un pesimismo, ya que el 39% considera que en seis meses empeorará; por otro lado, un 34% estima que se mantendría igual y solo un 27% que la situación mejoraría.

Las expectativas sobre el mercado laboral demuestran incertidumbre: un 37% no proyecta variaciones y un 35% anticipa un empeoramiento en las oportunidades de empleo, la opción de un panorama es de apenas un 28%.