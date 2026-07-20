Por acumulación de aguas lluvias en el exterior: Metro cierra accesos en estaciones de líneas 1, 2 y 4

La reactivación de las lluvias en la zona central del país ya ha dejado algunos efectos.

En la capital, se ha producido el cierre de algunos accesos del Metro de Santiago a raíz de la acumulación de agua.

“Debido a la acumulación de aguas lluvias en el exterior, algunos accesos se encuentran cerrados”, informó el tren subterráneo.

Se trata de las estaciones:

Línea 1: Baquedano Acceso Plaza Baquedano

Línea 2: Cerro Blanco (acceso sur( y Los Héroes (bandejón central)

Línea 4: Grecia, acceso sur-poniente

La empresa recomendó a los usuarios utilizar los demás accesos habilitados y desplazarse con precaución.