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Por acumulación de aguas lluvias en el exterior: Metro cierra accesos en estaciones de líneas 1, 2 y 4

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Por acumulación de aguas lluvias en el exterior: Metro cierra accesos de tres estaciones en líneas 1, 2 y 5/Agencia Uno

La reactivación de las lluvias en la zona central del país ya ha dejado algunos efectos.

En la capital, se ha producido el cierre de algunos accesos del Metro de Santiago a raíz de la acumulación de agua.

“Debido a la acumulación de aguas lluvias en el exterior, algunos accesos se encuentran cerrados”, informó el tren subterráneo.

Se trata de las estaciones:

  • Línea 1: Baquedano Acceso Plaza Baquedano
  • Línea 2: Cerro Blanco (acceso sur( y Los Héroes (bandejón central)
  • Línea 4: Grecia, acceso sur-poniente

La empresa recomendó a los usuarios utilizar los demás accesos habilitados y desplazarse con precaución.

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