Por acumulación de aguas lluvias en el exterior: Metro cierra accesos en estaciones de líneas 1, 2 y 4

La reactivación de las lluvias en la zona central del país ya ha dejado algunos efectos.
En la capital, se ha producido el cierre de algunos accesos del Metro de Santiago a raíz de la acumulación de agua.
“Debido a la acumulación de aguas lluvias en el exterior, algunos accesos se encuentran cerrados”, informó el tren subterráneo.
Se trata de las estaciones:
- Línea 1: Baquedano Acceso Plaza Baquedano
- Línea 2: Cerro Blanco (acceso sur( y Los Héroes (bandejón central)
- Línea 4: Grecia, acceso sur-poniente
La empresa recomendó a los usuarios utilizar los demás accesos habilitados y desplazarse con precaución.
8:53 hrs. [ACTUALIZACIÓN] ⚠️ Debido a la acumulación de aguas lluvias, algunos accesos permanecen cerrados:
• #L1 Baquedano: acceso Plaza Italia.
• #L2 Cerro Blanco: acceso sur y Los Héroes (Bandejón Central).
• #L4 Grecia ( acceso sur-poniente).
Prefiere los demás accesos…
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 20, 2026
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