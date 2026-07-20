El llamado de RN al Presidente Kast por impacto del temporal: Piden decretar zona de catástrofe en la Región de Coquimbo “a la brevedad”

A través de una carta, Renovación Nacional abordó la situación del sistema frontal que ha provocado graves daños en viviendas, infraestructura y servicios básicos, dejando a numerosas comunidades aisladas y damnificadas a lo largo del país.

En este punto, la colectividad hizo un énfasis especial en la Región de Coquimbo, a raíz de las inusitadas precipitaciones que se han producido en la zona y que han dejado a cientos de personas con afectación.

Sobre este punto, RN puntualizó que “valoramos los esfuerzos desplegados por el Gobierno hasta ahora para enfrentar la emergencia y asistir a las personas afectadas”.

Sin embargo, indicaron que “al mismo tiempo, respaldamos plenamente el llamado de nuestros alcaldes y autoridades locales de la Región de Coquimbo, quienes han advertido la magnitud de esta situación y la necesidad de contar con mayores herramientas para hacerle frente”.

“Por ello, solicitamos al Presidente de la República decretar, a la brevedad, Zona de Catástrofe para toda la región, permitiendo movilizar los recursos, la coordinación y el apoyo extraordinario que esta emergencia requiere”, se añadió en el comunicado.

Finalmente, puntualizaron que “nuestros parlamentarios, consejeros regionales, alcaldes y concejales se encuentran a disposición de las autoridades competentes para colaborar en las labores de respuesta y recuperación. Hoy es momento de actuar con rapidez, unidad y sentido de Estado”.