Gobierno descarta “por ahora” estado de catástrofe en el norte: Hay “otras alternativas” y llama a autoridades a “trabajar en unidad”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, entregaron un nuevo balance del sistema frontal que se desarrolla en distintas regiones del país.

En la instancia, Pavez abordó las peticiones de autoridades del norte para decretar estado de catástrofe debido a los efectos que ha dejado el temporal en Coquimbo y Atacama, descartando la solicitud y señalando que hay otras medidas en las que se está trabajando.

“Nosotros vamos a disponer todo lo que sea necesario para poder afrontar esta emergencia; así ha sido, así está siendo y así va a ser. Cuando uno entiende bien el sentido y el alcance del estado de excepción, que fundamentalmente se aplica cuando hay una necesidad imperiosa de restablecer elementos de orden público, como toque de queda, nos parece que por ahora las necesidades que requiere la emergencia que estamos viviendo no están orientadas a esa dimensión específica de la gestión del Estado”, dijo.

En ese sentido, señaló que se están “evaluando otras alternativas, desde luego, prorrogar el decreto de emergencia preventiva por evento climático, que vence mañana. Estamos evaluando activar la declaración de zona de catástrofe, siempre en el entendido de que lo que nos urge especialmente es poder atender de manera adecuada la emergencia”.

El subsecretario recalcó que lo importante está en poner a disposición los medios para poder enfrentar la emergencia y que “hoy día el despliegue de las fuerzas militares en la Región de Coquimbo está presente, hoy día tenemos activados los fondos de emergencia del Ministerio del Interior para la contratación de servicios que nos permitan apoyar la emergencia”.

“Hoy día no advertimos por ahora que haya razones de orden público que aconsejen medidas distintas. El presidente de la República y el Ministerio del Interior están evaluando permanentemente las circunstancias que permitan modificar esos estados, pero el llamado que hacemos como Gobierno, especialmente a las autoridades políticas, es a trabajar en unidad“, sostuvo.

Así, Pavez recalcó que los esfuerzos ahora están en proteger la vida de las personas, llegar hasta las localidades aisladas, monitorear el daño de los servicios y restablecer dichos servicios.

“Ese esfuerzo es el que nos tiene que mantener en unidad. Por lo tanto, hacemos un llamado a que la crítica política pueda supeditarse a estos esfuerzos, los cuales estamos liderando con mucha convicción, con planificación y, por supuesto, entendemos y empatizamos con aquellos sectores y autoridades las cuales perciben que esto por algún minuto se escapa de las manos”, reiteró.

“Pero estamos teniendo un evento meteorológico sin precedentes en la Región de Coquimbo y, por lo tanto, hoy día el llamado es a ponernos detrás de la planificación técnica que Senapres está coordinando para esta zona y para el país”, cerró la autoridad.