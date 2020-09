Este lunes comienza la realización de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), proceso que estaba fijado para el año pasado, pero que debió ser aplazado a raíz del estallido social.

La medición es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social y, en conversación con CHV Noticias y CNN Chile, la titular de la cartera, Karla Rubilar, indicó que va a ser realizada por el área de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica.

La autoridad detalló que el proceso se iniciará con una etapa de pre-contacto, que consiste en que “una persona se va a acercar al hogar, vestida con el uniforme de la PUC, va a tener una credencial y una carta donde le va a pedir a la persona que vive en el lugar que nos ayuden contestando la encuesta”.

“Lo que buscamos es establecer, como dice su nombre, un pre-contacto con la persona, pedirle un número de teléfono, explicarle de qué va a constar la encuesta cuando la llamemos por teléfono y nada más”, detalló.

A raíz de la crisis sanitaria derivada de la pandemia, Rubilar indicó que “el pre-contacto no va a durar más de cinco minutos” y que se establecieron una serie de medidas, como que “la persona que hace el pre-contacto ojalá no toque ninguna superficie de la casa y, si toca el timbre, va a tener que limpiarlo inmediatamente; él o ella no va a ingresar al hogar ni quien vive salir de su casa y deben mantener la distancia de un metro“.

La ministra indicó que la etapa se extenderá desde este lunes 21 de septiembre hasta el 31 de octubre y que “ese pre-contacto va a ser vital para hacer el contacto, que es realmente la Casen en pandemia, y que consiste en un llamado telefónico que va a durar 30 minutos, porque es una Casen abreviada dadas las circunstancias”.

La etapa de las encuestas telefónicas se extenderá por tres meses, desde el 31 de octubre hasta el 31 de enero, y la ministra subrayó su importancia apuntando a que permitirá “identificar hogares más vulnerables, territorios con más carencias y a partir de eso tomar decisiones”.

