Encuentran sin vida a trabajador de empresa eléctrica que fue arrastrado por el caudal de un estero

Este domingo fue encontrado sin vida el trabajador de una empresa eléctrica que se mantenía desaparecido en la comuna de Curepto, Región del Maule.

De acuerdo con información recogida por Biobío, el hombre de 64 años se encontraba en la zona realizando trabajos de reposición del suministro eléctrico y entrega de insumos cuando habría intentado cruzar en una camioneta el estero Omulgo, perdiéndose su rastro debido al aumento del caudal.

Tras el hecho, personal de la Tenencia de Curepto recibió la denuncia por presunta desgracia presentada por el prevencionista de riesgos de una empresa contratista de CGE.

Gracias al sistema GPS del vehículo en que se trasladaba, se estableció que la última ubicación correspondía a la Ruta K-216, entre los sectores El Queñe y El Guindo, en la comuna de Curepto. Al concurrir al lugar, Carabineros constató que un estero se había desbordado cerca de las 06:10 horas, interrumpiendo el camino rural, sin encontrar rastros del trabajador ni del vehículo.

Finalmente, tras un intenso despliegue, el cuerpo del trabajador fue encontrado. Posteriormente, se iniciaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho, conforme a las instrucciones del Ministerio Público.