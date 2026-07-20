Balance por sistema frontal: Cinco fallecidos, cerca de 2 mil damnificados y más de 15 mil viviendas con daños

Autoridades de gobierno y Senapred entregaron un balance actualizado del sistema frontal que afecta las regiones de Atacama y Coquimbo.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que entre las 19.00 y 20.00 horas de este domingo cayeron poco más de 15 mm de agua en Coquimbo, mientras que entre las 20.00 y 21.00 se registró la caída de 19,6 mm.

En esa línea, indicó que en una hora llovió “lo que llueve generalmente en un mes”, situación que “lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas”.

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó las principales cifras actualizadas hasta esta mañana.

Se contabilizan 2.205 personas damnificadas entre Atacama y La Araucanía, 1.179 albergados, 99.316 aislados, 17 lesionados y cinco fallecidos.

Además, hay cuatro desaparecidos. “Las personas desaparecidas que se reportan en este informe están relacionadas con presuntas desgracias recibidas por Carabineros y hasta ahora hay 1 en Atacama y 3 en Coquimbo”, explicó.

En cuanto a afectación a viviendas, hay 25 casas destruidas, 1.154 con daño mayor, 14.454 con daño menor y 1.495 con daño en evaluación.

Cebrián indicó que el sistema frontal aún está vigente en distintas regiones y que, de acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Atacama y Coquimbo continuarán recibiendo precipitaciones durante la jornada, proyectando la caía de entre 20 a 30 mm.