Encuentran nuevas osamentas en predio en San Vicente de Tagua Tagua

Las autoridades señalaron que aún no se sabe si los restos corresponden a los cuerpos encontrados ayer jueves en el mismo sector.

Autoridades informaron sobre el hallazgo de nuevas osamentas en un predio ubicado en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua (Región de O’Higgins).

El hecho ocurre un día después de que Carabineros encontrara dos cuerpos enterrados en medio de una serie de allanamientos en la misma comuna, en el sector Pueblo de Indios.

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, informó que aún no se tiene conocimiento si los restos hallados esta jornada “corresponden al cuerpo encontrado ayer (jueves) descuartizado o a un tercer cuerpo. Eso va a ser materia de los peritajes”.

“Pero efectivamente hay unas osamentas que fueron encontradas durante el transcurso de la mañana”, añadió.

El persecutor también comentó que hay datos respecto a una casa de tortura: “Son antecedentes que tenemos dentro de nuestra investigación que originó la entrada y registro a otros domicilios en el día de ayer”.

Respecto a si podría haber más cuerpos en el lugar, el fiscal dijo que no se descarta. “Tenemos variedad de información que debemos verificar, para eso hemos traído el equipo de geo radar. Vamos a traer más personal, estamos pidiendo refuerzo, porque como ustedes ven, esto es un sector entre urbano y rural, tenemos un cerro aquí en las inmediaciones, y, por tanto, es bastante amplio y debemos rastrearlo por completo”, acotó.

Personal de Labocar y OS9 de Carabineros realizan pericias en el lugar para determinar más antecedentes.

La identificación de los restos quedará en manos del Servicio Médico Legal (SML).