Encuentran dos cuerpos enterrados durante allanamientos antidrogas en San Vicente de Tagua Tagua

Las osamentas fueron halladas en un predio rural del sector Pueblo de Indios, durante un operativo por tráfico de drogas a cargo de Carabineros. Las víctimas corresponderían a personas desaparecidas y no se descarta la existencia de más restos humanos en la zona.

Carabineros encontró dos cuerpos enterrados en medio de una serie de allanamientos realizados en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, en la Región de O’Higgins. El hallazgo se produjo durante un operativo antidrogas que incluyó el registro de al menos diez domicilios en distintos puntos de la comuna.

Las osamentas fueron localizadas en el sector rural de Pueblo de Indios, en el interior de un predio asociado a una de las viviendas allanadas. Según los primeros antecedentes, los cuerpos corresponderían a personas reportadas como desaparecidas, aunque sus identidades aún no han sido confirmadas oficialmente.

Equipos especializados del Servicio Médico Legal y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) trabajan en el lugar realizando excavaciones y peritajes para determinar las causas de muerte y el tiempo que los cuerpos permanecieron enterrados.

Las diligencias forman parte de un operativo de mayor alcance vinculado a redes de narcotráfico locales. De acuerdo con información preliminar, Carabineros contaba con antecedentes que apuntaban a la posible existencia de víctimas en terrenos asociados a las bandas investigadas.

El sitio del hallazgo permanece acordonado mientras continúan las excavaciones, ya que las autoridades no descartan la presencia de más restos humanos en el área.

La Fiscalía de O’Higgins ordenó diversas diligencias para establecer el vínculo entre los cuerpos encontrados y las investigaciones por tráfico de drogas que se desarrollan en la zona.