Encuentran cuerpo de una de las seis personas desaparecidas tras hundimiento de embarcación en el Estuario de Reloncaví

Los equipos continúan la búsqueda de las otras cinco personas desaparecidas.

Autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de una de las seis personas desaparecidas tras el hundimiento de una nave en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos.

El hallazgo se produjo en el marco de las labores de búsqueda que se mantienen activas en el sector.

Según lo recopilado por Radio Biobío, el gobernador marítimo, Mario Besoain, señaló que, además de las dos personas que lograron sobrevivir, en ese momento se desarrollaba el rescate de una de las víctimas desde el interior de la embarcación siniestrada. “Está siendo recuperada desde el interior de la nave”, indicó la autoridad marítima.

Besoain agregó que las operaciones continúan con trabajos de rebusca submarina para dar con el resto de los desaparecidos.

“En este minuto nos encontramos efectuando tareas de rebusca submarina de las personas desaparecidas”, precisó.

La Armada en la zona cuenta con un robot submarino que ya permitió localizar la embarcación, y actualmente se realiza un rastreo detallado del sector con el objetivo de ubicar a los otros cinco desaparecidos.

Cabe recordar que la embarcación era tripulada por ocho personas al momento de la emergencia, registrada durante la madrugada de este martes.

Dos de ellas lograron llegar a la orilla por sus propios medios, mientras que seis fueron reportadas como desaparecidas tras el naufragio.