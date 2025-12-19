Encuentra con vida a Daniela Sáez, joven extraviada en Farellones mientras hacía trekking

La joven de 26 años fue encontrada con vida a más de 4 mil metros de altura por una persona perteneciente al Grupo de Rescate Médico de Montaña.

Las autoridades confirmaron este jueves el hallazgo con vida de Daniela Sáez, la joven de 26 años que se encontraba extraviada desde la tarde del miércoles 17 de diciembre mientras realizaba trekking en el sector cordillerano de Lo Barnechea.

La mujer había sido intensamente buscada por equipos de emergencia luego de perderse su rastro durante el ascenso que realizó junto a un amigo.

Ambos iniciaron la actividad durante la madrugada, pero el acompañante no pudo continuar y permaneció en el sector de El Pintor.

Tras separarse, mantuvieron contacto vía WhatsApp hasta cerca de las 14:48 horas del miércoles, momento en que se perdió toda comunicación, según informó T13.

Durante la última jornada se desplegó un amplio operativo de búsqueda encabezado por personal del Retén Farellones de Carabineros, con apoyo del GOPE, un helicóptero institucional, Socorro Andino y funcionarios municipales, quienes trabajaron de manera coordinada para dar con el paradero de la joven.

Finalmente, Daniela Sáez fue encontrada con vida a más de 4 mil metros de altura por una persona perteneciente al Grupo de Rescate Médico de Montaña.

Las autoridades no han entregado aún detalles sobre su estado de salud ni sobre el procedimiento de descenso.