En vivo desde el Centro Cultural La Moneda: VI Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades analiza el futuro de la conservación en Chile

Este 14 de octubre, el Centro Cultural La Moneda, en Santiago, recibe el VI Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal. La instancia reúne a autoridades, comunidades, academia, empresas y organizaciones de la sociedad civil para abordar cómo Chile puede pasar de la protección de sus ecosistemas a una conservación efectiva. La cita coincide con los 100 años del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el más antiguo del país.

La jornada contempla paneles sobre gestión de áreas protegidas, filantropía ambiental, el rol de la empresa privada y la academia, mecanismos de financiamiento y turismo de naturaleza, con expositores nacionales e internacionales y la entrega de los Reconocimientos a la Gestión de Áreas Protegidas 2026 y la exposición “Casa común. 100 años de Parques Nacionales”.