EN VIVO | CNN Chile Radio: Lunes 1 de diciembre de 2025

Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?
Las autoridades han llamado a la población a ingresar desde la página oficial a las tiendas, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección.
