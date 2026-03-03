En medio de quiebre: Boric acusa a Kast de “empañar” traspaso pero se abre a “superar el episodio” y seguir conversaciones

El actual mandatario reiteró su disposición al diálogo y aseguró que "Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda".

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la controversia agudizada en las últimas horas con el Presidente electo, José Antonio Kast, y que terminó con un quiebre de relaciones entre ambas administraciones ad portas del cambio de mando del próximo 11 de marzo.

Esto, luego que se produjeran declaraciones cruzadas entre ambos, lo que motivó que Kast abandonara la reunión que tenían agendada para este martes, y le exigiera al Presidente que se retractara de sus dichos sobre que le había informado sobre el cable submarino con China.

Posteriormente, Kast realizó un punto de prensa en el que anunció que terminarían las coordinaciones con el gobierno saliente por “falta de confianza” en la información que se está entregando.

A través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- el Presidente Boric señaló que “lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos”.

A su vez, sostuvo que “Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario”.

“Avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida”, sentenció.