En “La Moneda chica”, el equipo de Kast comienza a delinear los ejes del “Gobierno de emergencia” para sus primeros 90 días

El presidente electo José Antonio Kast durante su campaña en el marco de la carrera presidencial afirmó que en el caso de llegar al Palacio La Moneda daría curso a un Gobierno de emergencia centrado en seguridad y crecimiento económico.

Tras triunfar en la segunda vuelta presidencial este plan comienza a tomar forma en “La Moneda chica”, según publicó Ex-Ante ya están los lineamientos que tendrá los primeros 90 días de administración, una vez que inicie su mandato el 11 de marzo de 2026.

En el documento, el citado medio expuso que se contemplan proyectos de ley, así como cambios reglamentarios y administrativos que el Ejecutivo puede implementar sin llevarlos al Congreso. Se trata de iniciativas orientadas a contar con tiempos acotados de tramitación y que no contemplan cambios sustantivos.

Además, contempla avanzar en un acuerdo con los partidos de la actual oposición que lo apoyaron y mostrar los equipos programáticos. Esta tarea estuvo a cargo del economista Bernardo Fontaine, quien recopiló propuestas de los programas del Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y Chile Vamos, con el fin de mostrar señales de lo prometido en el proceso electoral.

“La ideas es que las personas sientan de inmediato un cambio de mano, un gobierno que toma el control y que empieza desde el primer día a actuar en la emergencia en seguridad, migración, economía y ciertos temas sociales” explicó.

¿En qué consisten las medidas?