En “La Moneda chica”, el equipo de Kast comienza a delinear los ejes del “Gobierno de emergencia” para sus primeros 90 días

Por CNN Chile

15.12.2025 / 17:45

Durante la campaña presidencial, José Antonio Kast prometió que, de llegar a La Moneda, instauraría un "Gobierno de Emergencia" enfocado en las necesidades de las personas. Tras su triunfo en la segunda vuelta, su equipo ya trabaja en las medidas que se implementarán durante los primeros 90 días de administración.

El presidente electo José Antonio Kast durante su campaña en el marco de la carrera presidencial afirmó que en el caso de llegar al Palacio La Moneda daría curso a un Gobierno de emergencia centrado en seguridad y crecimiento económico.

Tras triunfar en la segunda vuelta presidencial este plan comienza a tomar forma en “La Moneda chica”, según publicó Ex-Ante ya están los lineamientos que tendrá los primeros 90 días de administración, una vez que inicie su mandato el 11 de marzo de 2026.

En el documento, el citado medio expuso que se contemplan proyectos de ley, así como cambios reglamentarios y administrativos que el Ejecutivo puede implementar sin llevarlos al Congreso. Se trata de iniciativas orientadas a contar con tiempos acotados de tramitación y que no contemplan cambios sustantivos.

Además, contempla avanzar en un acuerdo con los partidos de la actual oposición que lo apoyaron y mostrar los equipos programáticos. Esta tarea estuvo a cargo del economista Bernardo Fontaine, quien recopiló propuestas de los programas del Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y Chile Vamos, con el fin de mostrar señales de lo prometido en el proceso electoral.

“La ideas es que las personas sientan de inmediato un cambio de mano, un gobierno que toma el control y que empieza desde el primer día a actuar en la emergencia en seguridad, migración, economía y ciertos temas sociales” explicó.

¿En qué consisten las medidas?

  • Sistema carcelario: Se busca separar a los internos de alta peligrosidad y trasladarlos a plazas penitenciarias vacantes. Entre las medidas consideradas están el aislamiento y el uso de uniformes. Asimismo, se evalúa el traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad.
  • Correcciones al proyecto de Ley de Inteligencia y de Infraestructura Crítica.
  • Seguridad: Coordinación entre las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, junto con la conformación de un comando especial para la frontera.
  • Migración: Presentación de un proyecto de ley para declarar ilegal el ingreso irregular al país, así como el transporte y el empleo de personas migrantes en situación irregular.
  • Economía e inversión: Modificación de reglamentos en materias medioambientales, de permisología y tributarias. Además, se convocará al Comité de Ministros para destrabar proyectos de inversión. El equipo de Kast estima que existen inversiones por cerca de US$7.000 millones detenidas, junto con la implementación de una política de ajuste fiscal.
  • Salud: Colaboración entre el sistema público y privado para enfrentar las listas de espera en hospitales.
  • Probidad: Realización de auditorías e implementación de eventuales sanciones en casos de corrupción

