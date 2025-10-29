En la antesala de la primera vuelta: José Antonio Kast y Jeannette Jara enfrentados por propuestas sobre migración

El republicano propuso que los migrantes irregulares se financien sus pasajes de regreso a sus países. Por su parte, Jara dijo que eso "no tiene ningún sentido de realidad".

Los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara están enfrentados no solo por llegar a La Moneda, sino que también por las propuestas en torno a migración.

Y es que en el debate presidencial del domingo, el líder republicano habló sobre distintas medidas que tomará en un eventual gobierno para expulsar a extranjeros que se encuentren en Chile en situación irregular.

Por ejemplo, dijo que hará que parte de ellos se paguen el pasaje de regreso a su país. Sin embargo, surgieron críticas y cuestionamientos sobre cómo lo llevará a cabo.

Jeannette Jara criticó propuesta migratoria de José Antonio Kast

La candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana se mostró contraria al plan de Kast y lo catalogó como vuelos fantasmas.

“No tiene ningún sentido de realidad. La principal cantidad de migrantes irregulares en nuestro país viene de Venezuela, entonces me pregunto dónde van a aterrizar esos aviones, si en Venezuela no los quieren recibir. Si esto fuera así de simple, hace mucho tiempo las personas ya se habrían reconducido a sus países de origen”, dijo.

Y añadió que “hacen propuestas que no tienen sentido de realidad, y cuando se le pregunta por los costos al candidato Kast y dice que se van a pagar ellos mismos su pasaje, es como si creyera que la gente es tonta. Y yo lo que propongo es empadronar a los migrantes porque necesitamos saber quienes son. Kast dice que propongo regularizarlos, pero eso no es efectivo, hay que mirar el programa y ver lo que ahí dice”.

La militante comunista afirmó: “Hay que empadronarlos porque a mi sí me interesa saber quienes son, donde están, qué antecedentes tienen, si tienen trabajo o no, si tienen vínculos familiares o antecedentes penales. Porque decir que los vamos a sacar a todos y que se van a cerrar las fronteras y se va a poner un muro de acero, todo eso en realidad está en una imaginación muy creativa“, sentenció.

Otro de quienes se refirió a la iniciativa fue el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

“Me gustaría ver cómo lo hace José Antonio para cobrar el pasaje a los migrantes que no se quieren irse del país, porque se supone que es una expulsión. ¿Va a hacer una especie de decomiso o les va a quitar la Cuenta Rut? Yo creo que hay un problema de definición de qué es lo que quiere hacer”.

“Nosotros tenemos que hacernos cargo de que el costo de expulsar a esos migrantes lo tiene que asumir el Estado. El Estado los dejó entrar, nosotros los tenemos que expulsar”, cerró.

De acuerdo a cifras del Servicio Nacional de Migraciones, en Chile residen más de 1 millón 900 mil personas que provienen del extranjero, entre migrantes regulares e irregulares.

De ese total, cerca de 300 mil personas habrían ingresado a territorio nacional por pasos fronterizos no habilitados.

En cuanto a nacionalidades, lidera la comunidad venezolana con más de 700 mil personas radicadas en el país. Le siguen peruanos y colombianos.

Kast explicó propuesta migratoria

Durante una actividad de campaña, el candidato explicó que los migrantes “pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje de regreso junto con la disposición de aviones que nosotros pondremos. Chile tiene un par de aviones que puede usar para traslado de pasajeros y ahí habrá alternativas para que las personas colaboren para partir en una situación cómoda o en una más incómoda”

“Les aseguro que la inversión que vamos a hacer en vuelos después del 11 de marzo no va a ser tan alta como algunos plantean. Y si tuviera que ser alta, les aseguro que todos los chilenos van a decir ‘estamos dispuestos a gastar 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, 300 millones de dólares si fuera necesario para que todas las personas que han entrado de manera irregular, salgan“, añadió.