Emiten alerta de seguridad por falla en vehículos Nissan: Defecto podría provocar incendio

Si bien no se han registrado accidentes en Chile hasta el momento, hicieron un llamado a las personas a corroborar si su vehículo se encuentra entre los afectados.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para vehículos marca Nissan, modelo Qashqai, por un defecto.

Detallaron que se trata de vehículos vendidos en Chile entre el 2022 y el 2025, habiendo actualmente 2.047 unidades en manos de consumidores.

Conforme a lo reportado por la empresa de automóviles, a la fecha no se han registrado accidentes derivados de esta condición en Chile.

¿Qué problema se detectó en los autos Nissan Qashqai?

Según lo informado por Nissan, se detectó que el tubo de combustible puede moverse dentro de su abrazadera de sujeción en el compartimento del motor. Este movimiento puede provocar desgaste en el tubo, lo que podría ocasionar con el tiempo una fuga de combustible .

El riesgo principal es una fuga de combustible, lo que no solo puede causar una avería en el motor o pérdida de rendimiento, sino que también representa un peligro de incendio en el compartimento del motor.

La medida de reparación consiste en la inspección, evaluación e instalación de una arandela en el tubo de combustible y, en caso de deterioro, este se reemplazará. El procedimiento se realizará en un tiempo de 10 minutos y es gratuito para los consumidores afectados.

¿Qué hago si tengo uno de los Nissan Qashqai involucrados?