Emiten advertencia agrometeorológica entre Coquimbo y Los Ríos: Temperaturas llegarían hasta 36° C

La Dirección Meteorológica recalcó que se trata de un pronóstico dirigido al sector agrícola.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia agrometeorológica debido a las altas temperaturas proyectadas entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos.

“Producto de circulación ciclónica en superficie, reforzado por un flujo del este, se espera un aumento de las temperaturas máximas durante los días viernes 16 al lunes 19 de enero”, señaló el organismo.

El fenómeno se extenderá en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

En todas esas zonas, las altas temperaturas se producirán en la Cordillera de la Costa, en la Precordillera, Cordillera, Valle y Litoral.

La DMC recordó a agricultores y usuarios que “los valores presentados en la tabla son pronosticados, por lo que pueden sufrir modificaciones los días venideros”.

Asimismo, el pronóstico está dirigido al sector agrícola.

