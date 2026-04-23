País cae

Ofensiva de Tesorería por deuda CAE: Inician embargos de cuentas y bienes a segmentos de altos ingresos

Por Michel Nahas Miranda

23.04.2026 / 14:43

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La medida afecta inicialmente a un universo de 1.340 casos a nivel nacional que no regularizaron su situación tras ser notificados. Las acciones incluyen la retención de fondos en cuentas bancarias, inversiones y activos como vehículos o inmuebles.

La Tesorería General de la República (TGR) comenzó la ejecución de medidas coactivas contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que perciben rentas mensuales sobre los $5 millones.

La acción judicial y administrativa ocurre luego de que venciera el plazo de notificación iniciado el pasado 6 de abril, activando la recuperación de recursos fiscales mediante el embargo de activos.

Según el organismo, el proceso no se limita únicamente a bienes físicos como vehículos o propiedades, sino que prioriza la retención de bienes financieros. Esto incluye el congelamiento de fondos en cuentas bancarias, depósitos a plazo e inversiones en fondos mutuos.

Lee también: Justicia frena embargo a deudor del CAE por parte de Tesorería tras presentación de recurso de protección

La estrategia apunta a un grupo crítico de 1.340 personas que, pese a contar con altos ingresos y haber sido notificadas formalmente, mantienen sus obligaciones impagas.

Resultados de la recaudación

Durante lo que va de 2026, la gestión de cobro de la TGR ha logrado recuperar más de $20 mil millones. El balance de abril muestra una aceleración en las regularizaciones, con 7.500 nuevos convenios suscritos, lo que inyectó $8.400 millones a las arcas fiscales en un solo mes.

En el segmento específico de deudores con sueldos superiores a los $5 millones, el fisco ya ha recaudado $2.400 millones a través de pagos totales o parciales realizados fuera de convenios.

Para los deudores que perciben rentas inferiores al umbral de los $5 millones, la institución mantiene operativo un sistema de facilidades de pago desde el 1 de abril.

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