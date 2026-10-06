Embajador en calidad de imputado: Fiscalía aclara situación procesal de Gabriel Zaliasnik, nombrado embajador en Israel por parte del Gobierno

“Es conocido que tiene la calidad de imputado“. De esta forma, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, se refirió a la situación que enfrenta el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik por su eventual participación en delitos relacionados con el denominado caso Audios.
De esta forma, la persecutora puntualizó que el representante diplomático —nombrado en dicho cargo por el Presidente José Antonio Kast en junio pasado— es indagado por eventuales irregularidades en nombramientos del Poder Judicial.
Sin embargo, la fiscal Perivancich no dio pistas sobre una eventual formalización en su contra, lo que oficializaría la persecución del Ministerio Público contra Zaliasnik.
Además, en caso de ser formalizado, Fiscalía también podría pedir medidas cautelares en su contra para asegurar la investigación, tales como arraigos.
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