Embajada de Argentina en Chile alerta a turistas por robos durante la temporada de verano

En el marco de las festividades de fin de año y el inicio de la temporada de verano, la Embajada de Argentina en Chile emitió una serie de recomendaciones dirigidas a sus ciudadanos que viajen o se encuentren en el país.

La advertencia surge tras una serie de hechos delictuales que han afectado a turistas argentinos en los últimos días. Entre ellos, el robo de tres vehículos a visitantes durante su estadía en La Serena, en la Región de Coquimbo.

A estos casos se suma un incidente ocurrido recientemente en Avenida del Mar, principal vía costera de la ciudad. Según informó El Mercurio, una familia sufrió el robo de su automóvil el mismo día en que llegó a La Serena.

En otro hecho, un grupo de turistas fue víctima de la sustracción de su vehículo y de 3.500 dólares en efectivo desde el lugar donde se hospedaban.

Recomendaciones de seguridad

Ante este escenario, la representación diplomática entregó una serie de sugerencias para reducir riesgos durante la estadía en Chile. En materia de seguridad, se recomienda privilegiar el uso de medios de pago digitales, como tarjetas de crédito o débito, en lugar de portar dinero en efectivo.

Asimismo, en caso de sufrir la pinchadura de un neumático, se aconseja no aceptar ayuda de terceros, ya que esta modalidad es una de las más comunes para concretar robos o hurtos.

Además, se sugiere evitar dejar los vehículos al cuidado de desconocidos y preferir el uso de estacionamientos privados. La embajada también llamó a no dejar equipaje u objetos de valor a la vista dentro de los automóviles.

Finalmente, se recomienda extremar el cuidado de las pertenencias personales, especialmente en centros comerciales y lugares de alta concurrencia, y evitar el uso del teléfono celular en la vía pública.