La convencional de Pueblo Constituyente Elsa Labraña dijo que producto del caso de Rodrigo Rojas, muchas personas que requieren ayuda de la comunidad para poder costear sus tratamientos y poder atenderse en el sistema de salud, “ahora no lo van a recibir”.

En medio del operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en la sede del Congreso en Santiago, Labraña se refirió a la situación de su par de lista y sus consecuencias.

La representante del distrito 17 dijo que estuvo “reflexionando bastante con el tema de Rodrigo, como todo el país obviamente, y al final después de mucha reflexión, llegué a que lo que tiene Rodrigo es un síntoma, pero no es un síntoma propio de él”.

“Es un síntoma de este sistema que no cubre, que no cubre el tema salud, que no tenemos seguridad social, tenemos todas estas carencias en el tema de salud, en el tema de los hospitales. Todo nuestro tema de seguridad social está entregado a lo privado y ¿qué le queda a la gente en esas circunstancias? Ir al mercado privado ¿y cómo hacerlo si tienes que reaccionar rápidamente? Bueno, a través de ‘institucionalización’ de los bingos, de las rifas, de las completadas, de la caridad”, agregó.

Leer también: PDI llegó hasta la sede de la Convención Constitucional tras denuncia de la mesa directiva contra Rojas Vade

“Lo que hizo fue terrible, malo y perverso”

Aludiendo a la forma de costear los tratamientos de salud, Labraña dijo que “mientras este sistema no cambie, van a haber muchos Rodrigo Rojas, van a haber muchas personas que en este momento están viviendo ese mismo síntoma”.

“Yo no estoy justificando a Rodrigo, creo que lo que él hizo fue terrible, malo, incluso perverso. El tema es que no es algo ajeno a muchas personas que están en una situación similar y que en este momento necesitan bingos, rifas, completadas, para poder vivir en este sistema”, precisó.

“Que él tenga cáncer u otra enfermedad, no le quita responsabilidad frente a lo que hizo. Lo que yo estoy diciendo es que él también responde a un sistema capitalista que entrega nuestra seguridad social, nuestra salud al mercado. ¿Y qué hacer para aquello? Porque no solamente está institucionalizada la completada, el bingo o cualquier otra instancia, donde las personas, la comunidad, nos tenemos que hacer cargo de estas problemáticas y no así el Estado”, agregó.

Posteriormente, Labraña reiteró que, para ella, “es grave que él haya mentido con su enfermedad para conseguir recursos”. Pero continuó señalando que “hay mucha gente que está haciendo la misma situación (de costear sus tratamientos con beneficencia)”.

“Por eso digo, esto es un síntoma. Esto es un síndrome, pónganle ‘síndrome Vade’, pero es un síndrome que viven muchas personas que están enfrentadas a una situación muy similar. No de una manera tan abyecta como lo hizo Rodrigo, pero hay personas que están en la misma situación y que en este momento, a raíz de lo que hizo Rodrigo, quizás van a quedar sin recursos para poder atenderse en el sistema de salud, porque hay muchas personas que requieren de esas rifas, que requieren de la completada, que requieren de la ayuda y ahora no lo van a recibir de la comunidad”, afirmó.

Finalmente, la constituyente dijo que “si nuestra democracia fuese profunda y tuviésemos, por ejemplo, referéndum revocatorio, la misma gente que lo puso ahí lo podría sacar; y esperamos que en la próxima Constitución situaciones como esta no se repitan y si se repiten, bueno, que la gente tenga un instrumento para poder quitar de ahí a un representante que no los representa“.