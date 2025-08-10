“No nos tenemos que acostumbrar”: Elizalde refuerza acciones del Gobierno ante alza de secuestros en Chile

El ministro del Interior afirmó que los secuestros “no eran comunes” en Chile y destacó la labor de las policías y del equipo ECOH para aumentar la cantidad de imputados.

Este domingo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que los secuestros han dejado de ser hechos aislados en Chile.

Dentro de esa misma línea, reconoció que se han convertido en un fenómeno que preocupa a las autoridades.

“En Chile no eran comunes este tipo de delitos, lamentablemente son una práctica criminal que se ha introducido al país, de la cual tenemos que hacernos cargo”, afirmó este domingo en el programa Estado Nacional, de TVN.

¿Qué ha hecho el Gobierno torno al aumento de secuestros en Chile?

Entre las medidas adoptadas, mencionó la actualización de la normativa sobre secuestros para endurecer las sanciones y la utilización de técnicas especiales de investigación contra el crimen organizado.

También destacó la labor de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), especializado en delitos graves, que “ha permitido aumentar de manera significativa el número de imputados”.

El titular de Interior precisó que este incremento de detenciones ha elevado la población penitenciaria, que pasó de menos de 40 mil internos en 2021 a más de 60 mil en la actualidad.

En el marco de los secuestros, Elizalde hizo referencia, además, al reciente caso del empresario Rodrigo Cantergiani, quien fuera secuestrado en Quilicura y posteriormente liberado tras un operativo policial que terminó con cuatro detenidos.

Aquello, en sus palabras, recalca que “las investigaciones han sido exitosas” y que se debe “perseverar en ese esfuerzo”.

Cerró su intervención enfatizando que “no nos tenemos que acostumbrar a los secuestros, sino enfrentarlos” y destacó que en los últimos años se han aprobado más de 70 leyes de seguridad, entregando a las policías herramientas de investigación que antes no existían.