Ministro Elizalde por desalojo de megatoma de San Antonio: “Salgan de esos lugares o se va a operar con la fuerza pública”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió este domingo al desalojo que se realizará el lunes 12 de enero en la megatoma de San Antonio, un operativo que, según recalcó, será el más grande ejecutado hasta ahora en Chile.

De acuerdo con el secretario de Estado, el procedimiento —que implicará la salida de cerca de 2.000 familias del asentamiento ubicado en el cerro Centinela, en la Región de Valparaíso— se llevará adelante con un estricto cumplimiento de la sentencia judicial.

Elizalde explicó que, debido a la magnitud del operativo, el Gobierno ha optado por no difundir detalles sobre su desarrollo.

“Estamos hablando del proceso de desalojo más amplio que se ha realizado en nuestro país, y por eso los detalles no han sido revelados. Cada vez que estos se han publicado, los procedimientos se han vuelto más complejos”, señaló el jefe de gabinete.

El ministro sostuvo que el desalojo irá acompañado de un plan de solución habitacional, que considera la expropiación de parte del terreno actualmente ocupado, con el objetivo de avanzar en una respuesta de largo plazo para miles de familias organizadas en cooperativas.

Finalmente, Elizalde advirtió a los habitantes del sector que deben abandonar voluntariamente el lugar.

“Salgan de esos lugares o, en caso contrario, se va a operar con la acción de la fuerza pública, como se ha aplicado en casos de similar naturaleza durante todo este tiempo”, puntualizó.