Eliminación de contribuciones para mayores de 65 años: Cómo funciona la medida anunciada por Kast

El plan del Gobierno contempla eliminar el pago de contribuciones para la vivienda principal de adultos mayores, con una serie de requisitos y un mecanismo de compensación para los municipios.

Una de las medidas incluidas en el Plan de Reconstrucción Nacional del Presidente José Antonio Kast apunta directamente a los adultos mayores: la eliminación del pago de contribuciones para su vivienda principal.

El anuncio fue realizado en cadena nacional y forma parte de un proyecto que deberá ser ingresado al Congreso para su discusión.

¿En qué consiste la medida?

La iniciativa propone una exención del impuesto territorial —conocido como contribuciones— para personas mayores de 65 años, aplicable exclusivamente a su primera vivienda.

En la práctica, quienes cumplan con los requisitos dejarían de pagar este impuesto por el inmueble donde residen de forma habitual.

El proyecto define la vivienda principal como el inmueble destinado a habitación que constituye la residencia habitual del contribuyente, es decir, donde vive de manera permanente.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La propuesta establece tres condiciones principales:

Tener 65 años o más

Ser propietario de una vivienda

Que dicha propiedad sea su residencia habitual

Solo aplica a una propiedad

Uno de los puntos clave es que la exención solo se aplicará a una vivienda. En caso de tener más de una propiedad, el beneficiario deberá declarar cuál corresponde a su domicilio principal.

¿Cuándo comenzaría a regir?

El inicio del beneficio dependerá de la publicación de la ley:

Si se promulga en el primer semestre , regiría desde el 1 de julio

, regiría desde el Si se publica en el segundo semestre, entraría en vigencia el 1 de enero del año siguiente

Compensación a municipios

Considerando que las contribuciones son una fuente relevante de financiamiento para los municipios, el proyecto contempla que el Estado compense estos recursos mediante aportes adicionales al Fondo Común Municipal.

UDI pide extender el beneficio a mujeres desde los 60 años

En paralelo, integrantes de la bancada UDI solicitaron al Gobierno que la eliminación del pago de contribuciones también se aplique a mujeres mayores de 60 años, considerando que esa es la edad legal de jubilación femenina en Chile.

Durante el cónclave oficialista realizado en Cerro Castillo, el diputado Jaime Coloma y las diputadas Marlene Pérez, Ximena Naranjo, Natalia Romero, Constanza Hube y Alejandra Valdebenito plantearon que la propuesta debiera incorporarse al proyecto para apoyar a las mujeres que inician su etapa de jubilación a esa edad.

Los parlamentarios calificaron la idea como una medida de “sentido común” y afirmaron que, si el objetivo es aliviar la carga en la vejez, no parece razonable que las mujeres deban esperar cinco años más para acceder al beneficio.

Desde la UDI insistieron en que la modificación sería “un acto de justicia”, al considerar las dificultades económicas que muchas mujeres enfrentan al término de su vida laboral.