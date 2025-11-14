Elecciones: El historial electoral de las segundas vueltas presidenciales en Chile

En el marco de las elecciones del 16 de noviembre lo más probable es que el Presidente de la República se defina en una segunda vuelta, debido a la variedad de los candidatos, donde se requiere obtener más el 50% de los votos. Ante este panorama hicimos un recorrido electoral de los balotajes disputados en Chile.

La última elección presidencial con voto obligatorio fue en 2013. Este domingo 16 de noviembre, después de 12 años, el país volverá a sufragar bajo esta modalidad en los comicios presidenciales y parlamentarios.

Se prevé que la definición del Presidente de la República se resuelva en una segunda vuelta, programada para el domingo 14 de diciembre. Según explicó el director de Productos y Servicios Digitales de CNN Chile, Sebastián Rivas, esto ocurre porque “en las últimas seis elecciones anteriores ha habido segunda vuelta, donde dos candidatos que pasan se miden cuatro semanas después”.

Mira aquí los resultados de las segundas vueltas presidenciales en Chile, desde la más reciente hasta 1999.

Resultados por porcentaje de votos

Resultado por cantidad de votos