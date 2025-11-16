País Elecciones 2025

Elecciones 2025: Revisa los resultados de diputado en el distrito 8

Por CNN Chile

16.11.2025 / 22:07



Gustavo Gatica (Ind - PC) se proyecta como la primera mayoría del distrito que recoge las comunas de Lampa, Pudahuel, Quilicura, Til Til, Cerrillos, Estación Central y Maipú.

Este domingo 16 de noviembre se llevó a cabo una nueva jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias, donde además de elegir un nuevo presidente o presidenta de Chile, la ciudadanía optó por los representantes de cada distrito en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Quiénes fueron electos en el distrito 8

El distrito 8 contempla las comunas de Lampa, Pudahuel, Quilicura, Til Til, Cerrillos, Estación Central y Maipú.

De los 155 escaños que comprenden la Cámara de Diputadas y Diputados, el distrito 8 cuenta con ocho cupos.

En esta elección, con el 46,1% de los votos escrutados ya es posible proyectar el listado de las ocho primeras mayorías. Sin embargo, luego puede haber correcciones que signifiquen que un candidato arrastre a otro de su lista.

Quienes van en los primeros ocho lugares son:

  1. Gustavo Gatica (Ind – PC): 12,0%.
  2. Agustín Romero (PRep): 7,3%.
  3. Enrique Bassaletti (PRep): 6,6%.
  4. Cristián Contreras (PDG): 6,5%.
  5. Tatiana Urrutia (FA): 4,5%.
  6. Rosa Oyarce (RN): 4,1%.
  7. Marcos Barraza (PC): 3,4%.
  8. Juan Carlos Valdivia (Ind – DC): 3,3%.

