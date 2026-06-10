Economistas esperan que el Banco Central mantenga la TPM en 4,5% hasta diciembre y proyectan inflación de 4,1% para fin de año

El Banco Central publicó los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de junio de 2026, levantada entre el 3 y el 9 de junio con la participación de hasta 51 especialistas entre académicos, consultores y ejecutivos de instituciones financieras.

Los resultados muestran que el mercado no anticipa recortes de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en lo que resta del año y proyecta una inflación por encima del centro del rango meta al cierre de 2026.

TPM se mantendría en 4,5% hasta diciembre de 2026

En materia de TPM, la mediana de respuestas apunta a que la tasa se mantendrá en 4,5% tanto en la siguiente reunión como en la subsiguiente, y también a diciembre de 2026.

Inflación proyectada en 4,1% al cierre de 2026

Para la inflación, los especialistas proyectan que el IPC cerrará diciembre de 2026 en 4,1% —con un rango entre 3,8% y 4,5%—, por encima del centro del rango meta del 3%.

Para diciembre de 2027, la mediana converge al 3%. En el horizonte de 11 meses, la inflación esperada es 3,1%, y a 23 y 35 meses se estabiliza en 3%.

La inflación sin volátiles se proyecta en 3,5% para diciembre de 2026 y 3% para diciembre de 2027.

En crecimiento, los economistas esperan que el PIB aumente 1,6% en 2026 y 2,6% en 2027 y 2028.

El PIB no minero muestra una lectura algo más optimista para el trimestre, con una mediana de 1,3%, y se proyecta en 2% para diciembre de 2026. El consumo de hogares se espera en 2% para fin de año y la Formación Bruta de Capital Fijo en 4%.

Respecto al tipo de cambio, el mercado anticipa un dólar en $896 a dos meses plazo, $870 a 11 meses y $860 a 23 meses.