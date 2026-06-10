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Economistas esperan que el Banco Central mantenga la TPM en 4,5% hasta diciembre y proyectan inflación de 4,1% para fin de año

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Banco Central endurece los requisitos de capital a la banca al 1% en medio de riesgos elevados por la guerra en Medio Oriente (Agencia UNO)

El Banco Central publicó los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de junio de 2026, levantada entre el 3 y el 9 de junio con la participación de hasta 51 especialistas entre académicos, consultores y ejecutivos de instituciones financieras.

Los resultados muestran que el mercado no anticipa recortes de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en lo que resta del año y proyecta una inflación por encima del centro del rango meta al cierre de 2026.

TPM se mantendría en 4,5% hasta diciembre de 2026

En materia de TPM, la mediana de respuestas apunta a que la tasa se mantendrá en 4,5% tanto en la siguiente reunión como en la subsiguiente, y también a diciembre de 2026.

Inflación proyectada en 4,1% al cierre de 2026

Para la inflación, los especialistas proyectan que el IPC cerrará diciembre de 2026 en 4,1% —con un rango entre 3,8% y 4,5%—, por encima del centro del rango meta del 3%.

Para diciembre de 2027, la mediana converge al 3%. En el horizonte de 11 meses, la inflación esperada es 3,1%, y a 23 y 35 meses se estabiliza en 3%.

La inflación sin volátiles se proyecta en 3,5% para diciembre de 2026 y 3% para diciembre de 2027.

En crecimiento, los economistas esperan que el PIB aumente 1,6% en 2026 y 2,6% en 2027 y 2028.

El PIB no minero muestra una lectura algo más optimista para el trimestre, con una mediana de 1,3%, y se proyecta en 2% para diciembre de 2026. El consumo de hogares se espera en 2% para fin de año y la Formación Bruta de Capital Fijo en 4%.

Respecto al tipo de cambio, el mercado anticipa un dólar en $896 a dos meses plazo, $870 a 11 meses y $860 a 23 meses.

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