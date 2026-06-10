Paulina García recibirá homenaje especial en Brasil: Festival de Cine Bonito CineSur 2026 destaca su aporte al arte sudamericano

El Festival de Cine Sudamericano Bonito CineSur anunció la selección oficial de su cuarta edición, que se realizará entre el 24 de julio y el 1 de agosto de 2026 en la ciudad de Bonito, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

La programación reunirá 32 películas en competencias dedicadas a largometrajes, cortometrajes, cine ambiental y producciones realizadas en la región sede del encuentro.

Uno de los focos de esta edición será el homenaje a la actriz, directora teatral y dramaturga chilena Paulina García, reconocida por una trayectoria desarrollada entre cine, televisión y teatro.

La organización destacó su participación en películas como Gloria y La novia del desierto, además de su trabajo en la serie Narcos.

El reconocimiento tiene un componente adicional: la película de apertura del festival será Querido Trópico, protagonizada por García y dirigida por la cineasta panameña Ana Endara.

La cinta, coproducida entre Panamá y Colombia, sigue el vínculo entre una mujer de la alta burguesía que enfrenta un deterioro cognitivo temprano y una cuidadora migrante marcada por la soledad y un secreto personal.

Paulina García, en tanto, alcanzó proyección internacional con Gloria, de Sebastián Lelio, donde interpretó a una mujer divorciada que intenta reconstruir su vida afectiva.

Por ese papel obtuvo el Oso de Plata a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2013, uno de los reconocimientos más importantes de su carrera.

Una programación con foco sudamericano y ambiental

Además de Chile, la edición también contará con obras de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, además de coproducciones con países como Francia, España, Alemania y Polonia.

A su vez, la competencia de largometraje sudamericano estará integrada por seis títulos: A vida de cada um, del brasileño Murilo Salles; El hombre de la luz, coproducción de Venezuela y Colombia dirigida por Christian Márquez; Hijo mayor, de Cecilia Kang; La noche está marchándose ya, de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini; Naira, de la peruana Gabriela Quiroz; y ¿Quién mató a Narciso?, del paraguayo Marcelo Martinessi.

Martinessi es uno de los nombres reconocibles de la selección. Su película Las herederas ganó dos Osos de Plata en el Festival de Berlín de 2018, incluido el premio Alfred Bauer, y obtuvo el galardón a Mejor Actriz para Ana Brun. En esta nueva obra, el cineasta sitúa la historia en 1958, durante un régimen militar, a partir de la muerte de un radialista vinculado al rock and roll y a ideas de libertad.

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El festival también tendrá competencias de cine ambiental, uno de sus ejes centrales por el vínculo del evento con Bonito, una zona brasileña reconocida por su biodiversidad y su actividad ecoturística. En esa sección se incluyen películas sobre pesca ilegal, minería, agua, disputas territoriales, memoria amazónica, justicia climática y pueblos indígenas.

La programación contempla funciones, muestras competitivas, actividades formativas, cursos, talleres, charlas y sesiones dirigidas a estudiantes.

El festival es organizado por la Associação Amigos do Cinema e da Cultura (AACIC), con apoyo de instituciones públicas y privadas de Brasil.

La presencia chilena en la selección

Además del homenaje a Paulina García, Chile aparece en la competencia de cortometrajes sudamericanos con Futura Licenciada, dirigido por Samantha Copano y Florencia Peña. La obra integra una sección que reúne producciones de Brasil, Argentina, Colombia y Chile, con relatos vinculados a juventud, memoria, duelo, identidad, migración y violencia histórica.

En la muestra de cortometraje sudamericano también fueron seleccionados A vida de Jerônimo dentro e fora da casca, de Andrews Nascimento; Benteveo, de Bianca Bazán Zárate; Escena final, de Diego Kompel; Sukua, de Omar E. Ospina; Vermelho de bolinhas, de Renata Fortes y Joedson Kelvin; y É fundamental te ter por perto, de Tomaz Weller Lopes.

Nilson Rodrigues, director del festival, señaló que la selección de este año reúne películas que observan “identidades, desplazamientos, conflictos sociales, memoria, medio ambiente, relacionamientos y distintos modos de vida”.

Sobre el homenaje a García, afirmó que su presencia representa “el reconocimiento a una de las figuras más importantes del cine latinoamericano”.