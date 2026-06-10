Oro sigue a la baja, se desploma más de 3% y cae a sus niveles más bajos desde diciembre del 2025

El precio del oro cayó más de 3% este miércoles hasta nuevos mínimos desde inicios de diciembre del 2025, presionado por el fortalecimiento del dólar y las expectativas de alzas en los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Según datos de Bloomberg, el metal retrocedió 3,41% hasta los US$ 4.140,10 la onza a las 13:13 horas, profundizando una tendencia bajista que se extiende desde mediados de abril.

Oro y plata acumulan caídas de 25% y 47% desde sus máximos históricos

El descenso de este miércoles se enmarca en una caída más amplia que aleja al oro y la plata de sus sólidos rendimientos de 2025. Ignacio Mieres, head of research de XTB, señaló que ambos metales acumulan retrocesos significativos desde sus máximos históricos.

“El oro y la plata se alejan de su sólido rendimiento registrado en 2025, con caídas aproximadas desde sus máximos históricos de 25% en el caso del oro y 47% en la plata“, sostuvo el analista.

Mieres identificó varios factores detrás del movimiento. En el caso del oro, uno de sus principales impulsores había sido la demanda de los bancos centrales, pero ese soporte se ha moderado.

“Aunque esta demanda aún se mantiene, se ha observado una moderación en las compras e incluso ventas aceleradas en países como Turquía, donde algunas economías de la región han enfrentado crisis de liquidez y han buscado fortalecer sus reservas en dólares”, explicó.

A eso se suma la pérdida de fuerza de los flujos hacia ETF de metales preciosos, que en el último trimestre de 2025 habían sido un importante motor de alza.

Para la plata, el analista apuntó a una menor demanda vinculada al sector de paneles solares, que ha llevado a recortar las perspectivas de déficit.

“Si bien el déficit aún se mantiene, se aleja de las estimaciones más optimistas observadas en 2025”, indicó, agregando que la plata también ha sido golpeada por la mayor demanda de dólares.

A pesar del retroceso, Mieres destacó que los fundamentos de largo plazo para ambos metales siguen vigentes.

“Los fundamentos de largo plazo para el oro y la plata siguen vigentes, pero no han sido suficientes para sostener los precios alcanzados previamente. La mayor demanda de dólares ha presionado a la baja ambos metales, debilitando el impulso que habían mostrado durante 2025″, concluyó.