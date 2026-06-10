“Son las instancias más rápidas que hemos probado”: AWS presenta el procesador Graviton5 y promete revolucionar el rendimiento en la nube

Amazon Web Services (AWS), la división de computación en la nube de Amazon, ha dado un golpe de timón en el mercado de la infraestructura tecnológica al presentar de manera oficial su nuevo procesador de diseño propio: el AWS Graviton5. La quinta generación de este chip corporativo llega con la promesa de resolver una de las encrucijadas más complejas para las empresas globales: cómo aumentar la velocidad de procesamiento de datos masivos sin disparar los costos operativos ni el consumo energético en los centros de datos.

El anuncio, estructurado bajo una arquitectura de 192 núcleos por chip y tecnología de vanguardia de 3 nanómetros, marca una evolución drástica frente a sus antecesores. La firma tecnológica detalló que las nuevas instancias denominadas Amazon EC2 M9g ofrecen hasta un 25% más de rendimiento de cómputo neto respecto a la generación anterior, disminuyendo además la latencia de comunicación interna entre núcleos en un 33%. Este avance apunta directamente a sostener las operaciones críticas de grandes corporaciones que manejan volúmenes masivos de datos en tiempo real.

Una de las firmas globales en validar tempranamente esta tecnología fue la plataforma de alojamiento compartido Airbnb. Denis Sheahan, ingeniero principal de rendimiento de Airbnb, fue categórico al evaluar el impacto de la nueva arquitectura en sus sistemas de producción: “Las instancias de Amazon EC2 basadas en AWS Graviton5 son algunas de las instancias más rápidas que jamás hayamos probado”. El especialista técnico detalló el comportamiento de la infraestructura tras los ensayos de alta exigencia de la compañía. “En nuestras pruebas de rendimiento, realizadas utilizando las cargas de trabajo de búsqueda de producción de Airbnb, estamos viendo mejoras de hasta un 25% sobre otras arquitecturas de sistemas de la misma generación, y hasta un 20% en comparación con las instancias de la generación anterior Graviton4. Estamos especialmente impresionados con la latencia P95 para nuestras cargas de trabajo críticas, lo que ayuda a proporcionar una experiencia constante para los huéspedes y anfitriones de Airbnb”, afirmó Sheahan según consigna el reporte oficial de Amazon.

El segundo gran eje de esta renovación tecnológica se concentra en el ámbito de la seguridad de la información y el aislamiento de datos mediante hardware especializado. La multinacional incorporó el denominado Nitro Isolation Engine, una mejora directa para el tradicional AWS Nitro System que utiliza verificación formal —un método matemático riguroso— para garantizar que las cargas de trabajo de los clientes permanezcan completamente aisladas unas de otras y de los propios operadores de la empresa proveedora. Desde el sector del software empresarial, SAP también reportó incrementos sustanciales tras sus fases de prueba. Stefan Bäuerle, vicepresidente senior y jefe de SAP HANA & Persistency en SAP, destacó el impacto directo en sus motores de bases de datos: “Con las instancias Amazon EC2 M9g basadas en AWS Graviton5, hemos observado un impresionante aumento del 35% al 60% en el rendimiento de nuestras consultas OLTP en SAP HANA Cloud; un avance fenomenal en una sola generación”.

La irrupción de este nuevo silicio impacta directamente el ecosistema de proveedores tradicionales de chips y redefine las alianzas estratégicas en la nube. Según los datos entregados por la propia compañía proveedora, más de la mitad de la nueva capacidad de procesamiento central que se añade a sus centros de datos corresponde a su línea propia Graviton, una tendencia de sustitución interna que ya adoptan el 98% de sus mil principales clientes corporativos. Respecto a los plazos de despliegue en los mercados internacionales, AWS confirmó que las instancias M9g destinadas a propósitos generales ya se encuentran disponibles en fase de evaluación técnica preliminar (preview), mientras que las variantes C9g —optimizadas para computación intensiva— y R9g —diseñadas para un uso demandante de memoria— serán lanzadas de forma generalizada durante el transcurso del año 2026.