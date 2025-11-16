Elecciones 2025: Se han registrado más de 14 mil constancias para excusarse en Comisaría Virtual
Por CNN Chile
16.11.2025 / 07:12
La plataforma presentó algunas intermitencias durante la madrugada, pero ahora funciona con normalidad, informó Carabineros.
Carabineros informó este domingo que el sitio web de Comisaría Virtual se mantiene operativa.
Durante la madrugada, la plataforma funcionó con intermitencia por “la alta demanda para realizar los trámites de Constancia de Votación”.
Hasta las 6:30 horas de esta jornada, se han registrado más de 14 mil constancias ingresadas en Comisaría Virtual.
De todos modos, usuarios en redes sociales han reportado que la plataforma continúa con intermitencias para poder realizar el trámite.
Elecciones 2025: ¿Cómo excusarse de votar?
Los trámites se podrán realizar constancias ante Carabineros.
Lee también: Cómo me excuso de votar en las elecciones y hasta cuándo sirve el carnet vencido: Carabineros explica detalles de sufragio
La institución señaló que dispondrá de Comisaría Virtual para realizar el trámite y luego dirigirse a la unidad más cercana para finalizar el proceso.
Carabineros solo está facultado para acoger constancias de excusas cuando el elector se encuentra a más de 200 kilómetros de su local de votación.