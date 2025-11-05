Elecciones 2025: Quiénes son los candidatos al Senado por la Región de Valparaíso
Por CNN Chile
05.11.2025 / 20:28
La contienda por llegar al Senado será especialmente competitiva en Valparaíso: María José Hoffmann (UDI) y Arturo Squella (Partido Republicano) se enfrentan en la oposición, mientras Karol Cariola (PC) busca dar el salto a la Cámara Alta.
En siete regiones del país, la ciudadanía renovará a sus senadores. Entre ellas destaca la Región de Valparaíso, que deberá escoger a cinco legisladores, donde la contienda en la oposición se anticipa reñida, con diversos referentes en competencia. En la lista Cambio por Chile figura el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, mientras que en Chile Grande y Unido destaca la vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann.
En el oficialismo, la diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola decidió dar el salto al Senado y comparte lista en el pacto Unidad por Chile con el histórico senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, en la 6ª Circunscripción Senatorial.
En la contienda parlamentaria, estos son los aspirantes al Senado:
B. Verdes, Regionalistas y Humanistas
11. Manuel Woldarsky González – Acción Humanista
12. Andrea Araya Toro – Acción Humanista
13. Germán Correa Díaz – Independiente / Federación Regionalista Verde Social
14. Yessica Flández Flández – Federación Regionalista Verde Social
C. Unidad por Chile
15. Karol Cariola Oliva – Comunista de Chile
16. Carolina Marzán Pinto – Por la Democracia
17. Diego Ibáñez Cotroneo – Frente Amplio
18. Mónica Alicia Valencia Becerra – Independiente / Liberal de Chile
19. Jazmín Aguilar Ortiz – Radical de Chile
20. José Miguel Insulza Salinas – Socialista de Chile
I. Partido de la Gente
21. Marcela Patricia del Sol Hallett
22. Claudio Abraham Uribe Hernández
23. Elías Canelo Pérez
24. Diego Alonso Cortez Barrera
J. Chile Grande y Unido
25. Andrés Longton Herrera – Renovación Nacional
26. Camila Flores Oporto – Renovación Nacional
27. Daniel Verdessi Belemi – Demócratas Chile
28. Monserrat Alessandri Spencer – Demócratas Chile
29. María Paz Santelices Cañas – Independiente / Unión Demócrata Independiente
30. María José Hoffmann Opazo – Unión Demócrata Independiente
K. Cambio por Chile
31. Arturo Squella Ovalle – Republicano de Chile
32. Alberto Soto Valenzuela – Independiente / Republicano de Chile
33. Soledad Loyola Vera – Republicano de Chile
34. Julio Martínez Colina – Nacional Libertario
35. Verónica Vega Orellana – Nacional Libertario
36. Esteban Barahona Contreras – Social Cristiano
Crédito: Servel