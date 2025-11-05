Elecciones 2025: Quiénes son los candidatos al Senado por la Región de Valparaíso

La contienda por llegar al Senado será especialmente competitiva en Valparaíso: María José Hoffmann (UDI) y Arturo Squella (Partido Republicano) se enfrentan en la oposición, mientras Karol Cariola (PC) busca dar el salto a la Cámara Alta.

En siete regiones del país, la ciudadanía renovará a sus senadores. Entre ellas destaca la Región de Valparaíso, que deberá escoger a cinco legisladores, donde la contienda en la oposición se anticipa reñida, con diversos referentes en competencia. En la lista Cambio por Chile figura el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, mientras que en Chile Grande y Unido destaca la vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann.

En el oficialismo, la diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola decidió dar el salto al Senado y comparte lista en el pacto Unidad por Chile con el histórico senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, en la 6ª Circunscripción Senatorial.

En la contienda parlamentaria, estos son los aspirantes al Senado:

B. Verdes, Regionalistas y Humanistas

11. Manuel Woldarsky González – Acción Humanista

12. Andrea Araya Toro – Acción Humanista

13. Germán Correa Díaz – Independiente / Federación Regionalista Verde Social

14. Yessica Flández Flández – Federación Regionalista Verde Social

C. Unidad por Chile

15. Karol Cariola Oliva – Comunista de Chile

16. Carolina Marzán Pinto – Por la Democracia

17. Diego Ibáñez Cotroneo – Frente Amplio

18. Mónica Alicia Valencia Becerra – Independiente / Liberal de Chile

19. Jazmín Aguilar Ortiz – Radical de Chile

20. José Miguel Insulza Salinas – Socialista de Chile

I. Partido de la Gente

21. Marcela Patricia del Sol Hallett

22. Claudio Abraham Uribe Hernández

23. Elías Canelo Pérez

24. Diego Alonso Cortez Barrera

J. Chile Grande y Unido

25. Andrés Longton Herrera – Renovación Nacional

26. Camila Flores Oporto – Renovación Nacional

27. Daniel Verdessi Belemi – Demócratas Chile

28. Monserrat Alessandri Spencer – Demócratas Chile

29. María Paz Santelices Cañas – Independiente / Unión Demócrata Independiente

30. María José Hoffmann Opazo – Unión Demócrata Independiente

K. Cambio por Chile

31. Arturo Squella Ovalle – Republicano de Chile

32. Alberto Soto Valenzuela – Independiente / Republicano de Chile

33. Soledad Loyola Vera – Republicano de Chile

34. Julio Martínez Colina – Nacional Libertario

35. Verónica Vega Orellana – Nacional Libertario

36. Esteban Barahona Contreras – Social Cristiano