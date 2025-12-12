Elecciones 2025: Las claves que diferencian la segunda vuelta de 2021 del actual escenario entre Kast y Jara

Este domingo 14 de diciembre se disputa el sillón presidencial de La Moneda. En 2021, el entonces candidato Gabriel Boric se midió con José Antonio Kast en segunda vuelta. En el proceso actual, es el turno de Jeannette Jara de enfrentar al fundador del Partido Republicano, en un contexto electoral distinto.

Este domingo 14 de diciembre, la ciudadanía deberá escoger a su próximo Presidente de la República en la segunda vuelta presidencial. En este contexto electoral, surge la pregunta sobre cómo llegan Jeannette Jara y José Antonio Kast al balotaje.

Según explicó Sebastián Rivas, director de Productos y Servicios Digitales de CNN Chile, el comportamiento electoral muestra patrones históricos claros.

En el norte del país y en la Región Metropolitana, tradicionalmente les va mejor a las candidaturas de izquierda, mientras que en la zona centro-sur la derecha mantiene una mayor popularidad.

Uno de los factores clave de esta segunda vuelta, a diferencia de la elección presidencial de 2021, es la vigencia del voto obligatorio. En esa oportunidad, de los 15.030.974 electores inscritos, votaron 8.364.481 personas. De ese total, los votos válidamente emitidos alcanzaron los 8.271.893 (98,89%), mientras que se registraron 68.616 votos nulos (0,82%) y 23.972 votos en blanco (0,29%).

Para las elecciones de 2025, el padrón electoral informado por el Servicio Electoral (Servel) está compuesto por 15.791.056 personas habilitadas para votar en el país. De ese total, 886.190 corresponden a votantes extranjeros, siendo las nacionalidades con mayor presencia Venezuela (237.889), Perú (193.883) y Colombia (103.239).

Además, el padrón incluye a 160.856 chilenos residentes en el exterior, quienes también podrán participar del proceso electoral.

Participación electoral en primera vuelta

En la primera vuelta presidencial, realizada el pasado 16 de noviembre, participaron 13.388.455 personas. Los votos válidamente emitidos fueron 12.885.928 (96,25%), mientras que se contabilizaron 360.571 votos nulos (2,69%) y 141.956 votos en blanco (1,06%).

En el caso de los comicios en el extranjero, se registró una participación de 64.269 electores. De ellos, se emitieron 63.387 votos válidos (99,25%), junto a 355 votos nulos (0,55%) y 127 votos en blanco (0,20%).

Participación electoral en segunda segunda vuelta

Respecto a las proyecciones de participación para la segunda vuelta, la presidenta del Servel, Pamela Figueroa, sostuvo que la experiencia reciente permite anticipar una alta concurrencia a las urnas. “Lo que hemos observado como Servel es que cada vez que ha habido voto obligatorio, la participación electoral alcanza alrededor del 85%. La del 16 de noviembre fue la más alta; por tanto, si el comportamiento electoral se repite, estaríamos teniendo un porcentaje cercano al 85% de participación”, explicó.