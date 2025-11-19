País Elecciones 2025

Elecciones 2025: Jeannette Jara habla sobre fusionar los Ministerios de Vivienda y Bienes Nacionales

Por CNN Chile

19.11.2025 / 09:54

"Hay varias cosas que se pueden optimizar como una gran reforma al Estado", argumentó la candidata oficialista.

La candidata Jeannette Jara habló sobre sus propuestas de cara a la segunda vuelta presidencial.

La abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana se prepara para enfrentar al republicano José Antonio Kast el próximo 14 de noviembre.

En ese sentido, abordó algunas de las medidas que buscará implementar que se originaron en los programas de otros candidatos.

Así, propuso fusionar los Ministerios de Vivienda y Bienes Nacionales.

“Eso ya lo habíamos planteado. Creo que hay varias cosas que se pueden optimizar como una gran reforma al Estado”, dijo en Radio ADN.

Por otro lado, Jara fue consultada sobre si se reunirá con Franco Parisi, que la invitó a ella y a Kast a participar en su programa de YouTube “Bad Boys”.

Esto, ya que el líder del Partido de la Gente (PDG) obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta presidencial. En esa línea, ambos buscarán atraer al electorado de Parisi.

“Lo voy a evaluar. A mí me gustaría ir, pero tengo que ver también los temas de agenda, porque como señalaba a mí me interesa hablarle a la ciudadanía”, respondió.

