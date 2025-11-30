País Elecciones 2025

Elecciones 2025: Inicio de la franja electoral de Kast y Jara en la segunda vuelta

Por Polet Herrera

30.11.2025 / 21:20

En este segundo tiempo de la carrera presidencial, los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara presentaron su primera franja electoral de cara a las elecciones del 14 de diciembre.

Este domingo 30 de noviembre comienza la franja electoral de los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara, de cara al balotaje del 14 de diciembre.

El abanderado del Partido Republicano aparece compartiendo con un grupo de mujeres. Una de ellas le dice: “Nos gustan mucho tus propuestas, lo hemos conversado en múltiples oportunidades, pero no nos sentimos tan representadas por ti, porque pareces un cuico”.

Ante este comentario, Kast hace un recorrido por su historia: relató que creció en Paine, que su origen familiar proviene de agricultores alemanes que no accedieron a educación universitaria, y mostró diversas fotografías donde narra cómo se forjó la empresa familiar de cecinas.

Franja electoral/ José Antonio Kast.

“Cuando a uno le dicen que es ‘cuico y nazi’, yo les digo: tú no conoces mi origen, no sabes cuál fue mi crianza, cómo fueron mis padres, ni qué le hicieron a las personas que más quiero después de mis padres los nazis”, expresó.

Por el lado de la carta presidencial del Pacto Unidad por Chile, aparece en los primeros segundos con un spot titulado “La franja real de Kast”, donde hace alusión a su contendor respecto a los internos de Punta Peuco y el acceso a la educación gratuita.

Posteriormente, mencionó la iniciativa “Chao pie” de la excandidata Evelyn Matthei, señalando: “Las buenas ideas se aplican; tomaremos la propuesta de Matthei”.

El cronograma electoral

Según informó el Servicio Electoral (Servel), la campaña electoral comenzará el miércoles 3 de diciembre.

El jueves 11 de diciembre, “a las 24:00 horas, termina todo tipo de propaganda e información electoral de utilidad para la ciudadanía, así como la franja gratuita de propaganda en canales de televisión de libre recepción”.

Mira aquí la franja electoral

