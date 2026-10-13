“Lo peor es buscar dividendos políticos a partir de una emergencia”: El tenso cruce entre el subsecretario Pavez y la diputada Schonhaut por temporal en la RM

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, protagonizó un tenso cruce con la diputada del Frente Amplio (FA), Constanza Schonhaut, durante la tarde de este martes.

Fue a través de redes sociales que la militante del FA criticó que existe una “falta de comunicación” en el Gobierno a propósito de la información que circula en los canales oficiales por el sistema frontal.

Lo anterior, a raíz de publicaciones de la autoridad en X, en las que informó sobre el monitoreo del Gobierno respecto a las alertas por remoción en masa en la Región Metropolitana.

El subsecretario informó al mediodía que se canceló la alerta roja por remoción en masa en la RM. Una hora después de aquel mensaje, compartió la alerta que emitió la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por tormentas eléctricas desde la Región de Coquimbo al Biobío. Finalmente, el evento meteorológico se desarrolló alrededor de las 16:00 horas, lo que provocó que Senapred decretara alerta roja en Santiago.

Al respecto, Pavez precisó después en redes sociales que la medida se debe a “la condición inusual de granizo por bajas temperaturas en consistencia con la alerta de la DMC”. Asimismo, señaló que el riesgo de remoción en masa en la capital “sigue con alerta moderada a la espera de un nuevo monitoreo”.

A raíz de la diversa información, la parlamentaria arremetió contra la administración de José Antonio Kast y sostuvo que “no es posible prevenir (las emergencias) con una comunicación errática y confusa”.

“La falta de comunicación de riesgo del Gobierno es grave. Más que repostear información genérica, el subsecretario del Interior, responsable frente a la emergencia, debería informar medidas e instrucciones claras. Estamos con calles anegadas, estaciones de Metro cerradas y cortes de luz. No es posible prevenir con una comunicación tan errática y confusa“, manifestó.

Pavez respondió a Schonhaut a los minutos y remarcó que toda la información publicada en sus redes sociales proviene de declaratorias de “los organismos técnicos pertenecientes al sistema de Senapred”.

En ese sentido, criticó a la diputada y aseguró que “en estos momentos, lo peor es buscar dividendos políticos a partir de una situación de emergencia”.