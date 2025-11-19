País Elecciones 2025

El segundo tiempo de Jeannette Jara: Ficha a Gonzalo Winter y Carlos Ominami para reforzar su comando

Por CNN Chile

19.11.2025 / 15:58

De cara a la segunda vuelta presidencial que se disputará el 14 de diciembre, la candidata del pacto Unidad por Chile sumó al diputado reelecto Gonzalo Winter y al reconocido economista Carlos Ominami a su comando.

La segunda vuelta presidencial está cada vez más cerca. Tras el balotaje del 16 de noviembre, los candidatos presidenciales están sosteniendo diversas reuniones para reforzar sus comandos y desplegarse en distintas zonas del país.

Por su parte, la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, fichó al diputado reelecto por el Distrito 10, Gonzalo Winter, quien obtuvo la primera mayoría en las parlamentarias. El excandidato presidencial del Frente Amplio (FA) asumiría como coordinador del equipo de voluntarios en este segundo tiempo de campaña.

En el área económica, se sumará un reconocido dirigente socialista: se trata del exministro de Economía de Patricio Aylwin, Carlos Ominami.

“Me voy a involucrar en la campaña. Le dije que sí a la candidata. Por lo demás, le había dicho que sí de antes”, anunció en The Clinic.

El economista de la Universidad de Chile trabajará en los temas económicos y estratégicos. “Soy de quienes creen que se puede transformar esta elección en una disputa abierta”, subrayó.

En cuanto a su labor, aclaró que pasará a formar parte del equipo que encabeza Luis Eduardo Escobar, aunque también “quiero dar algunas opiniones más estratégicas”.

Cabe recordar que Ominami tiene experiencia en contiendas electorales: se desempeñó como jefe de campaña de Ricardo Lagos en 1999, cuando se enfrentó a Joaquín Lavín.

