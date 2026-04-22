El Partido de la Gente llega a acuerdo con el gobierno para votar sobre Plan de Reconstrucción

La colectividad confirmó que votará a favor de la idea de legislar, luego de que el Ejecutivo acogiera propuestas clave impulsadas por sus parlamentarios.

El Partido de la Gente (PDG) anunció que respaldará en general la tramitación del Plan de Reconstrucción en el Congreso tras alcanzar un entendimiento con el gobierno que incluye medidas dirigidas a la clase media, en un giro que autoridades califican como clave para avanzar en la agenda económica.

La colectividad confirmó que votará a favor de la idea de legislar, luego de que el Ejecutivo acogiera propuestas clave impulsadas por sus parlamentarios.

Entre ellas, la devolución del IVA en productos considerados esenciales —como medicamentos y pañales— y la mantención de una tasa de impuesto de 12,5% para las pequeñas y medianas empresas.

El entendimiento fue valorado por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien destacó el acuerdo como un avance relevante para destrabar la discusión legislativa. Según indicó, la iniciativa busca no solo entregar alivio inmediato a los hogares, sino también promover un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento económico.

Desde el PDG, el jefe de bancada Juan Marcelo Valenzuela explicó que el compromiso incluye además mecanismos concretos para hacer efectivos los beneficios, como el uso de herramientas digitales tipo CuentaRUT o el Bolsillo Familiar Electrónico.

En el partido subrayan que su decisión responde a una lógica de incidencia más que de confrontación política, destacando que lograron incorporar sus propuestas en el proyecto.

Aun así, advirtieron que seguirán monitoreando el proceso para asegurar que los compromisos asumidos por el Ejecutivo se traduzcan en medidas reales durante la tramitación.

Mientras tanto, el Gobierno no descarta que algunos aspectos técnicos —en particular la implementación definitiva del impuesto reducido para pymes— puedan concretarse a través de proyectos de ley adicionales, aún en análisis con actores del sector.