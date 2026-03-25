“El nivel de responsabilidad de la dupla Marcel-Grau es simplemente impresentable”: Diputado Schalper arremete contra el gobierno anterior por alza de combustibles

El diputado abordó el complejo escenario económico y apuntó a las restricciones actuales, vinculándolas a decisiones adoptadas en la administración anterior.

En un escenario marcado por el incremento internacional del precio del petróleo, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió al complejo panorama económico que atraviesa el país, subrayando sus efectos en los hogares, especialmente en los sectores de menores ingresos.

Durante una entrevista en Radio Agricultura, el parlamentario sostuvo que la coyuntura actual representa un desafío relevante para las familias. “Esto es una cosa grave, que afecta de manera muy importante la vida de los chilenos y chilenas, especialmente los sectores medios y sectores más vulnerables”, indicó.

El parlamentario vinculó este escenario con la gestión fiscal del gobierno encabezado por Gabriel Boric, cuestionando directamente a las exautoridades económicas. “El nivel de responsabilidad de la dupla Marcel–Grau es simplemente impresentable y espero que algún día seamos capaces de reflexionar el nivel de irresponsabilidad que ellos han tenido”, sostuvo.

Asimismo, entregó cifras sobre el estado de las finanzas públicas, señalando que “el gobierno anterior nos dejó con el equivalente al 1% de lo que se dejaba normalmente en la caja”.

En la misma línea, agregó que “consumieron casi el 60% el fondo de emergencia” y que “en los primeros meses giraron casi un tercio de la línea de crédito que tiene el país”.

Pese a las críticas, Schalper respaldó el actuar del actual equipo económico, encabezado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Según indicó, “lo que corresponde es evaluar esto técnicamente, políticamente y, muy importante, socialmente”.

Finalmente, explicó que las decisiones adoptadas han sido analizadas con expertos, afirmando que “nos juntamos temprano con un equipo de economistas para evaluar la situación y efectivamente las decisiones que está teniendo que tomar el ministro de Hacienda tienen un asidero técnico. No tenemos plata, no nos dejaron con plata y por lo tanto hay que tener mucho ojo en qué se usan los recursos”.