El más caro supera los $113 millones: ¿Cuáles son los 10 permisos de circulación más costosos de Chile?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó en su sitio web la tasación de vehículos para este año, llegando a costar $113 millones el permiso más caro.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó a través de su sitio web la Tasación Fiscal y el valor del Permiso de Circulación de vehículos livianos, pesados y motos para este 2026.
La nómina contempla los vehículos registrados en el país que cumplen con todos los requisitos legales para circular por las calles.
Aunque el SII definió el valor mínimo del Permiso de Circulación en $34.876, no estableció un valor máximo.
En Chile hay vehículos de lujo y, debido a su alto valor de tasación, estos autos tienen un valor considerablemente alto que pagar por su permiso de circulación. Entre estos destacan un Koenigsegg Jesko (Suecia), un McLaren 765LT Spider (Inglaterra) y un Ferrari Purosangue (Italia).
Aquí detallamos los 10 permisos de circulación más caros de automóviles para este 2026.
