El más caro supera los $113 millones: ¿Cuáles son los 10 permisos de circulación más costosos de Chile?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó a través de su sitio web la Tasación Fiscal y el valor del Permiso de Circulación de vehículos livianos, pesados y motos para este 2026.

La nómina contempla los vehículos registrados en el país que cumplen con todos los requisitos legales para circular por las calles.

Aunque el SII definió el valor mínimo del Permiso de Circulación en $34.876, no estableció un valor máximo.

En Chile hay vehículos de lujo y, debido a su alto valor de tasación, estos autos tienen un valor considerablemente alto que pagar por su permiso de circulación. Entre estos destacan un Koenigsegg Jesko (Suecia), un McLaren 765LT Spider (Inglaterra) y un Ferrari Purosangue (Italia).

Aquí detallamos los 10 permisos de circulación más caros de automóviles para este 2026.

Los 10 autos con permisos de circulación más caros de Chile

Koenigsegg Jesko Absolut 5.0 Aut 2024: Tasación: $2.532.612.664. Permiso de Circulación: $113.528.139.

McLaren 765LT Spider 2024: Tasación: $494.012.050. Permiso de Circulación: $21.791.111.

Aston Martin DBS Coupe 2024: Tasación: $456.757.820. Permiso de Circulación: $20.114.671.

McLaren Senna Coupe 2020: Tasación: $440.819.901. Permiso de Circulación: $19.397.464.

McLaren 765LT Coupe 4.0 V8 Twin Turbo 2022: Tasación: $440.173.643. Permiso de Circulación: $19.368.383.

Ferrari Purosangue 2025: Tasación: $388.383.628. Permiso de Circulación: $17.037.832.

Mercedes Benz G 63 AMG 4X4 Squared 4Matic 2025: Tasación: $387.838.453. Permiso de Circulación: $17.013.299.

Ferrari 12Cilindri 2025: Tasación: $378.321.428. Permiso de Circulación: $16.585.033.

McLaren P1 2015: Tasación: $376.609.948. Permiso de Circulación: $16.508.016.